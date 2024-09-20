الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

طالعين على أكل عيشهم.. بيارة صرف صحي تلتهم أرواح 4 أشخاص بالإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

لفظ 4 عمال أنفاسهم الأخيرة داخل بيارة صرف صحي بمنطقة الحي الخامس، في منطقة برج العرب غرب الإسكندرية خلال عملهم في تنظيف البيارات وتم تحرير المحضر اللازم واستخراج جثامينهم. 

 

txt

مصرع طفل سقط في بيارة صرف بنجع حمادي

txt

مصرع وإصابة 5 عمال سقطوا في بيارة بشركة الموالح

txt

مصرع عامل ونجله وإصابة آخرين سقطوا في بيارة صرف صحي بالمراغة

الحماية المدنية تستخرج الضحايا


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع 4 أشخاص داخل بيارة صرف صحي في الحي الخامس بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الحادث. 

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثامين 4 أشخاص وهم علي.ع، 32 سنة، وجمعة.س، 41 سنة، وعادل.ق، 30 سنة، ومحمد.ع، نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة ،تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
 

الجريدة الورقية