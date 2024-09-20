طالعين على أكل عيشهم.. بيارة صرف صحي تلتهم أرواح 4 أشخاص بالإسكندرية

لفظ 4 عمال أنفاسهم الأخيرة داخل بيارة صرف صحي بمنطقة الحي الخامس، في منطقة برج العرب غرب الإسكندرية خلال عملهم في تنظيف البيارات وتم تحرير المحضر اللازم واستخراج جثامينهم.

الحماية المدنية تستخرج الضحايا



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع 4 أشخاص داخل بيارة صرف صحي في الحي الخامس بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثامين 4 أشخاص وهم علي.ع، 32 سنة، وجمعة.س، 41 سنة، وعادل.ق، 30 سنة، ومحمد.ع، نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة ،تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

