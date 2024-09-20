التعب والضعف علامات محتملة على الإصابة بالسرطان

قام جراح الأورام ومرشح العلوم الطبية إيفان كاراسيف بإدراج الأعراض التي قد تشير إلى تطور عملية الأورام والإصابة بالسرطان، وبحسب الطبيب، هناك 6 علامات يجب أن تكون تنبيهاً مثل:

- النقص المستمر في القوة والضعف

- درجة الحرارة 37 فما فوق والتي تستمر لفترة طويلة

- التهاب الحلق

- الجروح والسحجات التي لا تلتئم بشكل جيد

- دم في البراز والبول

- الصداع المستمر

يمكن أن يكون كل من هذه الأعراض علامة على مجموعة كاملة من الأمراض الأخرى، ولهذا السبب يكاد يكون من المستحيل اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة "، وشدد على أن مفتاح الكشف المبكر عن السرطان هو الاهتمام بصحة الفرد فمن الضروري الخضوع لفحوصات وفحوصات طبية منتظمة.

العلامات الشائعة للسرطان:

- فقدان الوزن المفاجئ.

- الحمى

- التعب والضعف

- آلام العظام

- تغيير حجم الشامات ولونها وسمكها وشكلها

- اضطرابات الأمعاء (الإسهال والإمساك)

- الصداع المستمر

- تفريغ غير عادي

- نزيف

- السعال، والتهاب الحلق، وبحة في الصوت

- مشاكل في البلع وعسر الهضم.