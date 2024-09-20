افتتحت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام بالمجان، المؤتمر الثاني لسرطان الأطفال؛ في مجالات أمراض الدم السرطانية للأطفال، وسرطان الأطفال كمرض عالمي وتطورات الذكاء الاصطناعي في مجال سرطان الأطفال.

و ترأس المؤتمر الدكتور محمود معتز الزمبيلي - مدير مستشفي شفاء الاورمان لعلاج سرطان الأطفال، واستضاف المؤتمر كوكبة من أساتذة علاج أورام الأطفال من جامعات و مراكز أورام قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا و المعهد القومي للأورام بالقاهرة و كلية طب الزقازيق بالاضافة لحضور أطباء الأطفال من مستشفيات الأقصر وقنا بالاشتراك مع نقابة أطباء قنا.

افتتاح المؤتمر الثاني لمستشفي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال ..



وتناولت جلسات المؤتمر جلسة عن علاج سرطانات الدم في الاطفال، جلسة عن سرطان الأطفال كمرض عالمي والتى تناولت استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال سرطان الاطفال، جلسة عن كيفيه الوقاية من مضاعفات القلب المرتبطة بالعلاج الكيماوي والاشعاعي.

بالإضافة إلى كيفية الكشف المبكر عن سرطان الأطفال في الأطفال الذين عندهم اختلال في الجينات الوراثية، وكذلك تتناول اقتصاديات الصحة في مجال علاج سرطان الأطفال في مصر، و جلسة عن طرق تشخيص وعلاج العدوي في مرض السرطان ناقصي المناعة.

ومن أبرز الحضور للمؤتمر العلمى من مصر:الدكتوره إيمان سيدهم رئيس قسم اورام الاطفال- المعهد القومي للاورام- جامعة القاهرة، الدكتور محمود حماد استاذ اورام الاطفال وزراعه النخاع المعهد القومي للاورام جامعة القاهرة، الدكتور عماد عبيد وكيل معهد الاورام و استاذ اورام الاطفال المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، الدكتور الهامي رفقي استاذ اورام الاطفال جامعة الزقازيق، الدكتوره جيهان لطفي استاذ أمراض الدم واورام الأطفال جامعة المنيا استشاري أورام الأطفال بمركز اورام المنيا، الدكتور خالد فتحي رياض أستاذ اورام الأطفال بمعهد جنوب مصر للاورام جامعة أسيوط ورئيس قسم أورام الأطفال بمركز اورام المنيا، الدكتور محمد زكريا استاذ اورام الاطفال وزرع النخاع معهد جنوب مصر للاورام جامعه اسيوط استشاري أورام الأطفال بمستشفى الأورمان لسرطان الاطفال، الدكتوره يسرا سيد استاذ اورام الاطفال معهد جنوب مصر للاورام جامعه اسيوط استشاري اورام الاطفال بمستشفى الاورمان و استشاري اورام الاطفال بمركز اورام المنيا، الدكتور محمود الحاوي أستاذ أمراض الدم وأورام الأطفال جامعة المنوفيه، الدكتوره مني واصف أستاذ الميكروبيولوجي جامعه القاهرة.



ومن الاردن : الكتور اياد سلطان.. استاذ اورام الاطفال ورئيس قسم معلومات الصحه بمركز الملك حسين للسرطان الاردن، الدكتور ميادة ابو شنب أستاذ اورام الأطفال بمركز الملك حسين للسرطان بالأردن ورئيس وحده الكشف المبكر عن السرطان في الاطفال ذوي الاختلالات الجينية، ومن امريكا، الدكتوره نانسي بولس أستاذ اقتصاديات الصحه بكلية سان جود.



وقال مدير المستشفي، ان مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان نجح للعام الثانى فى إقامة وتنظيم المؤتمر، موضحا أنه خلال المؤتمر تم عرض آخر تطورات العمل داخل المستشفي وإحصائيات علاج المرضى واستقبال المستشفى للحالات بصورة يومية، ومدى نجاح المستشفى مؤخرا في مضاهاة نسب العلاج والشفاء العالمية في عدد من التخصصات المختلفة للعلاج.



ومن جانبه اكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن مستشفى شفاء الأورمان من أهم الصروح الطبية لتقديم الخدمة العلاجية للمرضى في محافظات الصعيد للتخفيف عنهم من عناء السفر، وعلاجهم بأحدث ما توصل اليه العلم في مجال الأورام.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد جهودا غير عادية في إطار التعاون بين الخبراء والمتخصصين في مجال الأورام، بجانب تطور البحث العلمي للعاملين بالمستشفى ونشر العشرات من الأبحاث العلمية في المجلات العلمية المتخصصة ؛ وكذلك عمل بروتوكولات مع الجهات العالمية في مجال علاجات الاورام، لافتا إلى أن هذه المجهودات تصب في صالح المرضى.