جيش الاحتلال: إبراهيم عقيل نفذ عديدا من العمليات تجاه إسرائيل

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنهم اغتالوا رئيس منظومة العمليات في حزب الله إبراهيم عقيل وقيادات في وحدة الرضوان، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن إبراهيم عقيل نفذ عديدا من العمليات تجاه إسرائيل.

تقديرات إسرائيلية تشير إلى مقتل عقيل رئيس العمليات في حزب الله بهجوم الضاحية





وفي إطار آخر، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الجمعة، أن التقديرات الأولية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن إبراهيم عقيل، رئيس دائرة العمليات في حزب الله، قد قتل في الهجوم الجوي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فإن الهجوم الذي نُفذ بدقة استهدف اجتماعًا لقيادات بارزة في حزب الله، حيث كان عقيل ضمن المستهدفين. ويُعد عقيل أحد القيادات العسكرية البارزة في الحزب، وهو مسؤول عن إدارة العمليات الميدانية.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من حزب الله حول مقتل عقيل حتى الآن، في حين تستمر التكهنات حول حجم الخسائر التي خلفها الهجوم، الذي يُعتبر ضربة كبيرة للحزب في حال تأكيد مقتل عقيل.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق عن تنفيذ ضربة جوية "محددة الهدف" في الضاحية الجنوبية، في إطار التصعيد المستمر بين إسرائيل وحزب الله.