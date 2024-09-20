بايدن: أعمل على السماح للسكان في شمال إسرائيل وجنوب لبنان بالعودة لمنازلهم

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يعمل على السماح للسكان في شمال إسرائيل وجنوب لبنان بالعودة إلى منازلهم، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وتابع أنه يجب مواصلة العمل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

وفي إطار آخر، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش أصدر تعليمات لسكان المناطق الشمالية في الجولان والجليل الأعلى، تدعوهم إلى البقاء قرب المناطق المحمية والملجأ، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة.

وأشارت الإذاعة إلى أن هذه التعليمات جاءت في إطار التحسب لأي تصعيد أو عمليات قد تستهدف المنطقة من قبل أطراف معادية، مشيرة إلى أن الجيش رفع حالة التأهب في المناطق الحدودية الشمالية، تحسبًا لأي تطورات عسكرية أو أمنية.

وأكدت السلطات المحلية التزامها بالتوجيهات الصادرة من الجيش لضمان سلامة السكان، فيما تستمر القوات الإسرائيلية في تعزيز انتشارها في المنطقة تحسبًا لأي طارئ.

إضراب محتمل يهدد بشل الموانئ الأمريكية بسبب خلافات حول الأجور

يهدد اتحاد عمال الموانئ الدولية في الولايات المتحدة، والذي يمثل نحو 45 ألف عامل في 36 ميناء، بتنفيذ إضراب شامل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الأجور بحلول 30 سبتمبر الجاري، ما يهدد بتعطيل نصف الشحنات البحرية للبلاد.

ومن المتوقع أن تتأثر نصف الموانئ الأمريكية بهذا الإضراب المحتمل. ووفقًا لتقارير "واشنطن إكزامينر"، بدأ تجار التجزئة والمصنعون وشركات الشحن البحرية بالفعل في تحويل بعض شحناتهم إلى الساحل الغربي كإجراء احترازي لتجنب تأثرها في الموانئ المتضررة.

هارولد داجيت، رئيس نقابة اتحاد عمال الموانئ، شدد على أن المصانع ستتوقف عن العمل اعتبارًا من الأول من أكتوبر إذا لم يتم تلبية مطالب العمال المتعلقة بزيادة الأجور وفرض حظر كامل على أتمتة عمليات الموانئ، بما في ذلك الرافعات والبوابات وحركة الحاويات.