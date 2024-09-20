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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

استقرار سعر الريال السعودي اليوم الجمعة بماكينات الصرف الألي

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي.. شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنوك المصرية والشركات المصرفية وماكينات الصرف الألي، استقراراً، على آخر ارتفاع شهده أمس الخميس، وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي ارتفاعًا بنهاية تعاملات الخميس، ليثبت على أخر قفزة له اليوم الجمعة في أول ايام العطلة الرسمية للقطاع المصرفي، وسجل سعر الشراء نحو 12.89 جنيه، وسعر البيع: 12.95 جنيه.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنوك وماكينات الصرف الألي، وجاء سعره اليوم على النحو الاتي:

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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الاهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الآن في سعري البيع والشراء.

وصل سعر الشراء: 12.89 جنيه.

وصل سعر البيع: 12.95 جنيه.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر في سعري البيع والشراء.

وصل سعر الشراء: 12.89 جنيه.

وصل سعر البيع: 12.95 جنيه.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة في سعري البيع والشراء.

وصل سعر الشراء: 12.89 جنيه.

وصل سعر البيع: 12.94 جنيه.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي في سعري البيع والشراء.

وصل سعر الشراء: 12.89 جنيه.

وصل سعر البيع: 12.95 جنيه.

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