جيجي حديد تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الرابع

استضافت جيجي حديد بعض الضيوف في يوم خاص للغاية، إذ أقامت عارضة الأزياء حفلًا للاحتفال بعيد الميلاد الرابع لابنتها من زوجها السابق زين مالك، خاي مالك.

في لقطة نشرتها شقيقتها آلانا حديد على إنستجرام في 16 سبتمبر، ظهرت جيجي - مرتدية بنطالًا مموهًا وصندلًا وقميصًا أبيض عاديًا - وهي تنتحني على طاولة أثناء التحدث إلى خاي، التي كانت ترتدي حذاء رعاة البقر الوردي وتنورة وقميصًا أبيضين منسقين.

وكان شعر الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات الأشقر العسلي ينسدل على ظهرها وهي تحدق في كعكتها الفاخرة، وإلى جانب الصورة الجميلة، أضافت آلانا تعليقًا يقول: "عيد ميلاد سعيد الرابع لابنة أختي الغالية خاي".

ووجهت الممثلة البالغة من العمر 39 عامًا أيضًا تحية خاصة إلى شقيقتها الأصغر، واصفة جيجي بأنها "أفضل أم".

هذه ليست المرة الأولى التي يطلع فيها المعجبون على لمحة من علاقة جيجي وخاي، حيث سبق أن شاركت جيجي -التي تواعد حاليًا برادلي كوبر- سلسلة من الصور من صيفها الحافل بالأحداث، والتي تضمنت عدة لقطات لها وهي تقضي وقتًا ممتعًا مع طفلتها الصغيرة.

وفي الصور، التي غطت وجه خاي بشكل استراتيجي، ظهرت جيجي مؤسسة Guest in Residence وابنتها وهما يمسكان أيدي بعضهما البعض أثناء استرخائهما على الأريكة، وتشربان من خرطوم للتخفيف من وطأة حرارة الصيف.