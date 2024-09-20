سعر الدولار اليوم الجمعة في السوق السوداء وماكينات الصرف الآلي

سعر الدولار الآن.. شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، تراجعًا ملحوظًا في السوق السوداء، واستقرارها في البنوك المصرية في بداية العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، حيث سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 48.45 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر التحديثات على شاشات عرض البنك المركزي المصري.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، سعر الدولار في السوق الموازية وماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك المصرية، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 البنوك العاملة في مصر شراء بيع البنك المركزي 48.45 جنيه 48.59 جنيه البنك الأهلي المصري 48.46 جنيه 48.56 جنيه بنك مصر 48.46 جنيه 48.56 جنيه بنك الإسكندرية 48.46 جنيه 48.56 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.53 جنيه 48.63 جنيه البنك التجاري الدولي 48.46 جنيه 48.56 جنيه بنك القاهرة 48.46 جنيه 48.56 جنيه بنك فيصل الإسلامي 48.46 جنيه 48.56 جنيه كريدي أجريكول 48.47 جنيه 48.57 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر شراء الدولار في البنك المركزي نحو 48.45 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في البنك المركزي نحو 48.59 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وصل سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 48.46 جنيه.

وصل سعر بيع الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 48.56 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر شراء الدولار في بنك مصر نحو 48.46 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في بنك مصر نحو 48.56 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل

سجل سعر شراء الدولار في بنك فيصل نحو 48.46 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في بنك فيصل نحو 48.56 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر شراء الدولار في بنك القاهرة نحو 48.46 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في بنك القاهرة نحو 48.56 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر شراء الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.46 جنيه.

بلغ سعر بيع الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.56 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر شراء الدولار في بنك Cib نحو 48.46 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في بنك Cib نحو 48.56 جنيه.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سجل سعر شراء الدولار في السوق السوداء نحو 48.45 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في السوق السوداء نحو 48.58 جنيه.