مصر للطيران تنشر بيان توضحي بشأن رحلتها MS 987 المتجهة إلى نيوجيرسي

اكدت الشركة الوطنية مصر للطيران فى بيان لها حول ملابسات رحلتها المتجهة إلى نيوجيرسى جاء فيه بالإشارة إلي الفيديو الذي تم نشره علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن وجود حالات اختناق بين الركاب علي رحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلي نيوجيرسي.



ومن جانبها تود مصر للطيران ان توضح الأتي:

إنه أثناء إقلاع رحله مصر للطيران رقم MS987 المتجهة من القاهرة إلي نيوجيرسي في تمام الساعة 5:25 صباح يوم 18سبتمبر شعر أحد الركاب بتعب وإعياء شديد أثناء تحرك الطائرة على الأرض فى طريقها للإقلاع .. نظرا لارتفاع درجه الحرارة داخل الكابينة نتيجة خلل مفاجئ لعمل نظام تكييف الطائرة على الأرض، وقد قام طاقم الضيافة الجوية بالاستعانة بأحد الأطباء من الركاب المسافرين علي متن الطائرة والذي أكد علي أن حالته الصحية تستدعى طلب الإسعاف، وعلي الفور قام أفراد الطاقم بإبلاغ قائد الطائرة بالحالة الصحية للراكب، وحفاظاً علي سلامته فقد قرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى موقع التحرك وذلك في تمام الساعة 5:40 صباحاً.

هذا وقد تم استدعاء سيارة الإسعاف للكشف علي الراكب لتقديم الإسعافات الطبية له وتحديد إمكانية سفره من عدمه.

وبعد تقديم الإسعافات الأولية للراكب وسؤاله عن رغبته فى استكمال الرحلة من عدمه، أصر الراكب على استكمال الرحلة بعد موافقه المسعفين.

هذا وبعد محاولات عديدة تم تهدئة الركاب. نظرا لارتفاع درجة الحرارة داخل الطائرة، والتأكد من الحالة الصحية للراكب و قدرته علي استكمال الرحلة وأقلعت الرحلة مرة أخري متجهة إلي نيوجيرسي في تمام الساعة 7:10 صباح نفس اليوم.

هذا وتقوم مصر للطيران بفتح تحقيق شامل للكشف عن الملابسات الخاصة بالرحلة وتتقدم بخالص اعتذارها عما حدث أثناء الرحلة وتؤكد حرصها الدائم على سلامة الركاب وراحتهم والتي تأتي في المقام الأول لديها، وتقوم حاليا بالتواصل مع ركاب الرحلة لتقديم الاعتذار المناسب لهم.