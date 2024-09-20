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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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مأساة فلسطيني فقد كل أفراد عائلته في قصف وحشي للاحتلال.. فيديو

توديع فلسطينيين في
توديع فلسطينيين في غزة بدفنهم في قبر جماعي

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان: «مأساة فلسطيني فقد كافة أفراد عائلته في قصف وحشي للاحــتلال الإسرائيلي».

وأفادت: “بلفافة بيضاء ودموع منهمرة وصرخات مكتومة يكتمل المشهد الجنائزي المعتاد للضحايا في غزة فكم من أم بكت أبنائها وأب هزمته آلة الاحتلال بحصد أرواح أبنائه ليتركهما القدر يشكيان كارثتهما للسماء”.

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المشهد تلك المرة بغت قلب الأب الفلسطيني محمد أبو حوج الذي وقف عاجزًا وسط جثث أطفاله المسجات على أرفف المشرحة محطم القلب ويحمل عقله ألف سؤال بينما لسانه لا ينطق سوى بشئ واحد ماذا جنى هؤلاء الصغار؟ أي خطر مثله أبنائي على ذلك الاحتلال الغاشم.


ليست مجرد جريمة إنسانية  إنه شموخ رجل ينهار وأب يقهر أجبرته الحرب على تكفين أبنائه كافة الذين حولتهم اله الاحتلال لإشلاء ممزقة حتى بات لا يدرك أي جزء منهم ينتمي إلى الآخر لكن حتمًا جمعيهم ينتمون لقلبه المحطم.

وتتواصل سيناريوهات الحزن وقهر الرجال داخل القطاع الحزين على بعد كيلو مترات بسيطة من قلب العالم الصامد فغزة لا تذبل فقط لكنها تفقد جلد رجالها وصبرهم غزة مسكينة فاض بها الكيل تمامًا وعدوها لا يزال يواصل انتهاكاته الشيطانية.


وقال الفلسطيني المكلوم "ما ظل من عيلتي أحد أشكر الله على كل حال أطفالي أبرياء أكبرهم 8 سنين أصغرهم سنة ونصف ايش عملوا طلعت رجعت شاهدت عيلتي كلها مستشهدين لا لهم في شيء، مختتما الشكوى برفعها إلى الله: «حسبي الله ونعم الوكيل».

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