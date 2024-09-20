عشرات الاتهامات بالاغتصاب تلاحق المصري الراحل محمد الفايد (تفاصيل)

محمد الفايد .. أقامت موظفات بمتجر هارودز دعوى قضائية يزعمن تعرضهن للاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل الملياردير الراحل محمد الفايد، كما كشفوا اليوم عن "شبكة واسعة من الانتهاكات".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقدمت فيه الكثير من النساء بدعوى أن رجل الأعمال المصري الراحل اعتدى عليهن جنسيًا في متجره في نايتسبريدج وداخل عقاراته الفاخرة في المملكة المتحدة وخلال رحلاته الفاخرة إلى الخارج.

وكانت الانتهاكات المزعومة التي تعرضت لها موظفات محمد الفايد مروعة إلى درجة أن المحامين الذين يمثلون ضحاياه قارنوه بالمفترسين الجنسيين جيمي سافيل وجيفري إبستين .

قالت خمس نساء إنهن تعرضن للاغتصاب من قبل قطب هارودز، الذي توفي العام الماضي عن عمر يناهز 94 عامًا، كما زعمت 20 موظفة أخرى أنه اعتدى عليهن جنسيًا.

وكشف المحامون في جلسة اليوم أن ضحايا محمد الفايد يتجاوزن نساء من بريطانيا وفرنسا إلى عدد من دول العالم، وقال المحامون في بيان: " قد يكون هناك ضحايا في مختلف أنحاء العالم" - حيث تجري التحقيقات الآن في شركات أخرى يملكها الفايد، مثل نادي فولهام لكرة القدم.

ويأتي ذلك وسط مزاعم بأن هارودز عانى من ثقافة "سامة" تحت إدارة الفايد التي استمرت 25 عاما، حيث كان رجل الأعمال الثري "يستغل... موظفيه من أجل إشباع رغباته الجنسية" وحاول "إسكات" ضحاياه الضعفاء.

وقال المحامي دين أرمسترونج كيه سي في المؤتمر الصحفي إن قضية الفايد "تجمع بعض العناصر الأكثر فظاعة من القضايا التي شملت جيمي سافيل وجيفري إبستين وهارفي واينستين ".

في حديثه للصحافيين من مختلف أنحاء الصحافة العالمية، أضاف المحامي بروس دراموند: "هذه واحدة من أسوأ حالات الاستغلال الجنسي التي رأيتها أنا وربما العالم على الإطلاق".

"لقد كان الأمر مروعًا، مروعًا للغاية. إنه أمر مروع بسبب الأفعال التي ارتكبت ضد هؤلاء النساء والفتيات..النظام هو الذي ظلم هؤلاء النسوة، ومكّن الفايد من إساءة معاملة هؤلاء الشابات، وكان الأمر مروعًا أيضًا بسبب التأثير الذي خلفه هذا الاعتداء الجنسي وخيانة هارودز المؤسسية على عملائنا".

يأتي ذلك في الوقت الذي أخبرت فيه إحدى ضحايا الفايد المزعومة المؤتمر الصحفي كيف كان رجل الأعمال الملياردير ذئبًا بشريًا.

وفي شهادة مروعة، قالت المرأة - المعروفة فقط باسم ناتاشا - إن الانضمام إلى هارودز كان مثل "الدخول إلى عرين الأسد"، وقالت إن الفايد "كان يفترس الأكثر ضعفاً من موظفاته".