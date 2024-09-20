شاهد.. منى فاروق في أحدث ظهور لها أمام الكعبة

شاركت منى فاروق جمهورها بمجموعة من الصور الحديثة لها من أمام الكعبة توثق من خلالها أداؤها لمناسك العمرة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

وظهرت منى فاروق في الصور داخل الحرم مرتدية عباءة وحجاب باللون الأسود، وعلقت علي الصور قائلة :"أنا في المكان الذي أعشقه حقا".

آخر أعمال منى فاروق

يذكر أن آخر أعمال منى فاروق فيلم مندوب مبيعات ويشارك فيه عدد من الفنانين، منهم: بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، أيتن عامر، إسلام إبراهيم، وائل العوني، وهبة عبدالعزيز، أيمن قنديل، يسري المسعودي، إيمان يوسف ولمياء كرم.

وتدور أحداثه حول مشاكل زوجية تدفع بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة مندوبي مبيعات في شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها فيكونان سببًا في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعوق تحقيق طموحات سعيد.