نسرين طافش بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور لها بدبي (صور)

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها بدبي وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

وظهرت نسرين بإطلالة أنيقة وبسيطة حيث ارتدت جيب منفوش باللون الأبيض والروز ونسقت معه توب قصير بنفس الألوان أبرز خصرها الممشوق ، أما من الناحية الجمالية اختارت طافش لوك بسيط يبرز ملامحها الجذابة ، وتركت خصلات شعرها البني الطويل منسدلًا على كتفيها بإنسيابية ونعومة .

وعلقت نسرين على الصور قائلة:" المعرفة هي القوة، ويمكن أن تساعدك على التغلب على أي خوف من ما هو غير متوقع. عندما تتعلم، ستكتسب المزيد من الوعي من خلال العملية، وستعرف ما هي المخاطر التي يجب أن تبحث عنها عندما تستعد للانتقال إلى المستوى التالي".

آخر أعمال نسرين طافش

كان آخر أعمال نسرين كان فيلم بنقدر ظروفك الذى شاركت فى بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوى، مى سليم، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.