فون دير لاين: قرض أوروبي بقيمة 35 مليار يورو لأوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن خطة لمنح أوكرانيا قرضًا يصل إلى 35 مليار يورو، سيتم تمويله من عائدات الأصول الروسية المجمدة. جاء ذلك خلال زيارتها إلى كييف يوم الجمعة، حيث أشارت إلى أن الهجمات الروسية المستمرة تستدعي دعمًا مستمرًا من الاتحاد الأوروبي.

كتبت فون دير لاين على منصة "إكس" أن هذا القرض يعد جزءًا من التزامات مجموعة السبع، وهو مساهمة مهمة في جهود إعادة إعمار أوكرانيا. ويشكل هذا المبلغ الجزء الأكبر من القرض الإجمالي البالغ 50 مليار دولار، الذي تم الاتفاق عليه سابقًا بين دول مجموعة السبع.

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أكدت فون دير لاين استعداد الغرب لمساعدة أوكرانيا في إصلاح شبكة الكهرباء المتضررة، مشددة على أن الحكومة الأوكرانية ستحدد أفضل سبل استخدام هذه الأموال. كما أبدت المفوضية الأوروبية التزامها بتقديم هذا القرض بحلول نهاية العام.

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 140 صاروخًا من لبنان نحو شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نحو 140 صاروخًا من لبنان نحو مناطق مختلفة في شمال إسرائيل، مما أدى إلى تصاعد التوترات على الحدود.

وأشار بيان صادر عن الجيش إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تصدت لجزء من هذه الصواريخ، بينما تسببت بعض الضربات في أضرار مادية في بعض المناطق. ولفتت التقارير إلى أن الانفجارات سمعت في عدة مدن، مما أثار حالة من الذعر بين السكان.

في أعقاب هذا التصعيد، قامت القوات الإسرائيلية بتعزيز تواجدها على الحدود، فيما دعت السلطات المحلية السكان إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن المناطق المفتوحة. كما أعربت الحكومة الإسرائيلية عن قلقها من التصعيد وأكدت استعدادها للتعامل مع أي تهديدات أمنية.

إسرائيل هيوم: طائرات إطفاء تتدخل لمواجهة حرائق قرب صفد بعد سقوط صواريخ من لبنان

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" ، اليوم ، أن السلطات الإسرائيلية قامت بدفع طائرات إطفاء إلى منطقة صفد للمساعدة في إخماد حرائق اندلعت في المنطقة، وذلك بعد سقوط صواريخ من لبنان.

وذكرت الصحيفة أن الحريق أدى إلى تضرر بعض الممتلكات، بينما تحاول فرق الإطفاء السيطرة على النيران المشتعلة. وأشارت المصادر إلى أن الهجمات الصاروخية من لبنان قد زادت من حدة التوترات في المنطقة، مما استدعى تدخل القوات الجوية لمواجهة الحرائق الناتجة.

في سياق متصل، أعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ وأصدرت تحذيرات للسكان حول الأوضاع الأمنية. وتواصل فرق الإنقاذ جهودها في التعامل مع الحريق ومتابعة تطورات الوضع على الحدود.