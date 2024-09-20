الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

عمرو مصطفى يطرح "معرفش ينساني".. فيديو

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

طرح الفنان عمرو مصطفى، أغنية "معرفش ينساني" عبر قناته الرسمية على يوتيوب منذ قليل، ومختلف منصات الموسيقى في الوطن العربي.

وتعاون عمرو مصطفى، في أغنية "معرفش ينساني" مع الشاعر ربيع السيوفي والموزع جابور، كما تعد الأغنية من ألحان عمرو مصطفى.

وتقول كلمات الأغنية:


وقال معرفش ينساني.. ومارتحش لحبيب تاني 
رجع ليا ولعينيا.. ماليه الشوق
راجع يحلف بأيامي.. وشوفته بيبكي قدامي 
ويشكيلي عذاب خلى .. ضميره يفوق
سيبته وبقول يا خسارة.. الدنيا صحيح دوارة
ودي غلطة مين لو فاكر.. إني مستنيه 
حبنا بإيديه بقى ماضي.. وطبيعي أنسى ده العادي
وأهو شاف بعينيه.. الدنيا موقفتش عليه

أغاني عمرو مصطفى

وفي سياق متصل، أشار عمرو عبر صفحته الفنية إلى أن أغنية "ليها فيّا" التي طرحها قبل ما يقرب من شهرين عبر يوتيوب ومختلف منصات الموسيقى في الوطن العربي، قام بتصنيعها بواسطة الذكاء الاصطناعي سواء على مستوى الألحان أو التوزيع.

مواد متعلقة

موعد ومكان حفل فرقة "طبلة الست" المقبل

إفتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي.. الليلة

أسعار تذاكر حفل علي الحجار في ساقية الصاوي

تفاصيل وموعد عرض مسرحية "يوم إعدام الفقراء"

حصيلة إيرادات فيلم "عاشق" في آخر ليلة عرض

أسعار تذاكر حفل الأخرس في ساقية الصاوي

"القومي للمسرح" يحيي ذكرى ميلاد مجدي وهبة

"الحضرة" تحيي ذكرى المولد النبوي في الأوبرا.. الليلة
الجريدة الورقية