رجال في حياة تحية كاريوكا صاحبة أكبر زيجات|أطولهم استمرت 18 عامًا

يوافق اليوم الموافق الـ 20 من شهر سبتمبر ذكرى وفاة الراحلة الراقصة الشهيرة تحية كاريوكا التي كانت حياتها مليئة بالأسرار والحكايات ، ولعل أبرز وما اُشتهرت به عدد زيجاتها التي تعدت الـ 14 زيجة لتصبح صاحبة أكبر عدد من الزيجات فى تاريخ السينما المصرية.

وتزوجت تحية كاريوكا لأول مرة من انطوان عيسى ابن شقيقة الراقصة الأشهر وقتها بديعة مصابنى، وذلك فى عام 1939 واستمرت الزيجة عام واحد فقط لتنفصل عنه عام 1940، ثم تزوجت من مصطفى جعفر صاحب العديد من السينمات حسب رواية رجاء الجداوي ابنة شقيقتها ، لتتزوج بعدها من محمد سلطان باشا، الذى كان يعد أكبر أثرياء مصر، واستمرت معه 6 أشهر فقط قبل أن ينفصلا بعد أن طلب منها الابتعاد عن الرقص.

وبعد إنفصالها تزوجت كاريوكا من ضابط أمريكى يدعى ليفى أشهر إسلامه بعد الزواج واصطحبها معه إلى الولايات المتحدة، ولكنهما لم يستمر سوياً فترة طويلة.

وفى المرة الخامسة تزوجت من المخرج فطين عبد الوهاب وانفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة عليها، وتزوجت بعدها للمرة السادسة الفنان أحمد سالم الذي انفصل عن زوجته أمينة البارودي من أجل الزواج من تحية التي أحبته بجنون وسافرت معه في رحلة إلى فلسطين قبل قيام الدولة العبرية، وهناك ترددت شائعات قوية عن وجود علاقة بين أحمد سالم وأسمهان فانفصلت كاريوكا عنه قبل العودة إلى القاهرة.

لتتزوج من بعده من طيار الملك فاروق الخاص حسين عاكف ولكنهما انفصلا بعد شهرين فقط.

لتقرر الزواج مرة أخرى من رشدى أباظة الذى سافرت معه إلى لبنان وهناك ضبطته فى أحد ملاهى شارع الحمراء المعروف فى وضع حميم مع الفرنسية آنى بارينه ومن دون مقدمات أو مراعاة لأى قواعد أو أصول، جرت المرأة الفرنسية من شعرها وضربتها بقسوة وطلبت منه الطلاق فى الليلة نفسها، حسب ما نشرت عدد من وسائل الإعلام حول هذه الواقعة

بعد طلاقها من رشدى أباظة وبعد إنهاء أشهر العدة تزوجت كاريوكا ، من أحد ضباط الملك، البكباشى (المقدم) مصطفى كمال صدقى الذى اعتقل بعد قيام الثورة العام 1952 فانفصلت عنه.

ومن ثم تزوجت تحية كاريوكا من الشاب عبد المنعم الخادم وكان مشهوراً بوسامته وثرائه وتهافت النساء عليه واستمرت على ذمته خمس سنوات ما شكل أطول زيجة لها حتى ذلك الوقت ولكنها انفصلت عنه عندما بدأ بدوره مطالبتها باعتزال الرقص وكان ذلك العام 1956.

وبعد ذلك التقت البكباشى طبيب حسن حسين وتزوجته لكنها انفصلت عنه عندما علمت أن هناك علاقة بينه وبين المطربة اللبنانية الصاعدة وقتئذ صباح، ومن شدة حبها وصدمتها بزوجها ابتلعت كمية كبيرة من الحبوب بقصد الانتحار وتم إنقاذها بصعوبة يومها أضربت عن الزواج لثلاث سنوات حتى العام 1959.

لتتزوج بعدها من المطرب الصاعد محرم فؤاد ولكنها لم تستمر معه أكثر من 6 أشهر، ومن ثم تزوجت من ، أحمد ذو الفقار صبرى الذى استمر لمدة عام فقط.

وكان زوجها الأخير الكاتب المسرحى الراحل فايز حلاوة وبقيت معه 18 سنة وانتهى زواجهما بمشاكل وخلافات وصلت إلى القضاء.

وقيل أنها تزوجت من المخرج حسن عبد السلام ولكن تم نفي المعلومة من رجاء الجداوي وطارق الشناوي في أحد البرامج.