اعتماد برنامج الطب بجامعة جنوب الوادي الأهلية دوليًا

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إدراج برنامج الطب و الجراحة بجامعة جنوب الوادي الأهلية ضمن الفهرس العالمي لكليات الطب وهو ما يعد اعتماد دولي لخريجي البرنامج.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور أحمد علي عامر مدير البرنامج لجهوده في انتظام العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية وهنأ رئيس الجامعة منتسبي جنوب الوادي الأهلية.

واشاد الدكتور محمد إسماعيل النائب الاكاديمي لرئيس الجامعة الاهلية بهذا الانجاز الذي يأتي في اطار اهتمام الجامعة بتعزيز التنافسية وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

ومن جانبه اكد الدكتور أحمد علي عامر مدير برنامج الطب بالجامعة الأهلية أهمية هذا الإنجاز في تعزيز السمعة المؤسسية ودعم الجهود المبذولة في تحسين مخرجات العملية التعليمية وفقا لاحدث الممارسات واشاد بدعم رئيس الجامعة وتوجيهاته بالتطوير الشامل والمستمر.

بدء الدراسة:

أعلنت جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، الخريطة الزمنية المقترحة للعام الجامعي 2024/2025 على أن تكون بداية العام الدراسي يوم السبت الموافق 28/9/2024 ونهاية الدراسة بالفصل الدراسي الأول الخميس 2/1/2025.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول من 4/1/2025 حتى 23/1/2025 وتكون بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 8/2/2025 وتنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 29/5/2025 على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2025 وموعد امتحانات الدور الثاني بكليات الجامعة بقنا والغردقة للعام الجامعي 2024/2025 تبدا 7/9/2025.

المدن الجامعية

وأعلنت الجامعة، فى وقت سابق، إعادة فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب الجدد والقدامى اعتبارا من اليوم وحتى منتصف ليل الأحد ٢٢ سبتمبر.

وأورد الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن ا التقديم يتم من خلال الرابط الالكتروني لتطبيق مدينة.

وأكد الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمشرف على التطبيق ضرورة تسجيل البيانات بدقة على التطبيق

وفي السياق ذاته، كان رئيس الجامعة، قد أعلن فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب الجدد والقدامى اعتبارا من الاثنين ٩ سبتمبر 2024 حتى منتصف ليل الخميس 12 سبتمبر 2024.

وأشار الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه يتم تسجيل البيانات على رابط التقديم.

وأوضح الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمشرف على التطبيق الإلكتروني (مدينة) ضرورة استيفاء طلب التسكين ببيانات دقيقة وعمل حساب على التطبيق قبل الدخول.