إبداع الإكسسوارات يخطف الأنظار في أسبوع لندن للموضة لصيف 2025

بلمسة مليئة بالإبداع والفن خطفت الإكسسوارات النابعة من الستايلات الكلاسيكية التي تعشقها النساء والفتيات صاحبات الذوق الرفيع الأنظار؛ لتضيف أناقة لإطلالتك وهذا ما وضح خلال عرض أسبوع لندن للموضة لصيف 2025.

واتسمت عروض أسبوع لندن للموضة بالتميز والإبداع في تقديم وجه آخر مميز لأكسسوارات التي لا يمكن ان تستغنى عنها المرأة في حياتها العمليه.

واكتظت منصات العروض بالقلادات والأقراط المرصعة باللؤلؤ، كما حظيت القفازات الطويلة المطرزة بحضور أنيق؛ لتوكد توجدها بقوة في لائحة الاتجاهات الدارجة في ربيع وصيف 2025.

وأولى المصممون اهتماما كبيرا لأحذية Mary Jane الأنيقة، وقدموها بموديلات عصرية ستحبها الشابات؛ فقد جاءت عروض هذا العام انعكاساً لنية واضحة في إحياء صيحات تراجعت لسنوات، ويبدو أنه قد آن الأوان لتستعيد مكانتها وتثبت أن الموضة تتجدد باستمرار.

ونعرض لكِ في جولة سريعة من عروض أسبوع لندن للموضة وأحضرنا لكِ تشكيلة من أفخم الإكسسوارات التي ستكون أساس إطلالاتك الفريدة في مختلف مناسبات ربيع وصيف 2025، استمري في القراءة؛ لتكوني السباقة في التعرف إليها.

القلادات التشوكر مزدانة بالورود المعدنية

تختلف الأذواق بين مرأة لأخرى وهذا ما دفع مصممي الأكسسوارات في تركيز الابتكار والإبداع في تصميم الاكسسوارات ليقدموا القلادات التشوكر لتزين إطلالتك في صيف 2025.

ونتحدث عن القلادات التشوكر التي ازدانت هذا العام بتفاصيل معدنية زادتها تفرداً، من جهتنا أحببنا القلادة الجلد البيضاء المزينة بالورود الفضية الكبيرة من مجموعة ماركة تشوبوفا لوينا Chopova Lowena، وننصحك بتنسيقها مع جمبسوت أبيض V Neck، وتممي أناقتك بحذاء فضي، وحقيبة بلون صيفي مميز، كما يمكنك ارتداؤها مع بلوزة بيضاء بياقة دائرية واسعة وجينز أزرق.

أغطية الوجه تحيي أناقة الأربعينيات

للأناقة الإنجليزية أدوات صمدت أمام اختبار الزمن، ومن بينها أغطية الوجه الشفافة أو المصنوعة من الشبك، التي عادة ما تكون باللون الأسود، الصيحة المرتبطة بإطلالات الأميرات والملكات ظهرت هذا العام ضمن عرض ماركة ريتشارد كوين Richard Quinn، الذي نرى أنه واحد من أقوى وأهم عروض أسبوع لندن للموضة التي رأيناها حتى الآن، جربي تنسيق هذه القطعة الراقية مع فساتين السهرة التي تجمع بين اللونين الأبيض والأسود، وتممي الطلة بحذاء أسود سادة وحقيبة كلاتش حمراء صغيرة.

اللؤلؤ يزين أكسسوارات ربيع 2025

وجاء اللؤلؤ في مقدمة الأكسسوارات ليعيد أمجاد الأناقة الكلاسيكية التي تعشقها النساء والفتيات من صاحبات الذوق الرفيع.

ما لا شك فيه أن حضور اللؤلؤ من قديم الأزل لكنه مستمر فهو من الموضة التي لا تنتهي مهما مر الزمن، وهذا ما اكده أسبوع لندند للموضة، فزين اللؤلؤ أغلب الأكسسوارات التي قدمتها عروض الأزياء الجاهزة، ورأينا عارضات ماركة بورا أكسو Bora Aksu وهن مرتديات القلادات اللؤلؤ المنسقة مع أقراط Studs كبيرة، سيبدو هذا النمط رائعاً مع الفساتين الدانتيل الرائجة والبذلات الرسمية، ولا سيما الموديلات المصممة من التويد الفاخر.

أكملي إطلالتك الأنيقة بحذاء Pointed وحقيبة Pouch مزودة بقفل معدني.

الورود الملونة تزين رؤوس العارضات

تنجذب المرأة الى الأكسسوارات الراقية النابعة من مشاعرها الطيبة لذا تفضل التزين بأكسسوارات الورود في مختلف المناسبات لتخطف الأنظار إليها.

شاهدنا في عروض أسبوع لندن للموضة بصيف 2025 نوع خاص من الإبداع الفني الذي قدمته الماركات العالمية؛ حتى إن بعض الأسماء زينت رؤوس العارضات بأكسسوارات أشبه باللوحات الفنية، فعلى سبيل المثال لن تستطيعي أن تتخطي جمال الورود الزرقاء الفاتحة التي زينت شعر عارضة ماركة إميليا ويكستد Emilia Wickstead، والتي يمكن أن تكون المتمم الأمثل لإطلالة عروس في يوم خطوبتها.

ونسِّقيها مع فستان طويل منسدل من لونها نفسه، وزيدي اللوك فخامة بارتداء سوار ناعم من الذهب الأبيض المرصع بالألماس. أو نسقيها على طريقة دار ادنفيك Aadnevik التي ارتدت معها فستاناً من الموسلين الاسود المبطن.

الحقائب باليد المعدنية تتصدر منصات الموضة العالمية

تنوعت موديلات حقائب اليد التي قدمها أسبوع لندن للموضة؛ لتتركنا حائرات أمام خيارات رائعة، ولكن عندما وقعت أعيننا على الحقائب المزود بيد معدنية التي ظهرت بها عارضات ماركة إرديم Erdem، أدركنا من الفور أنها القطعة التي ستحظى برواج كبير في ربيع وصيف 2025؛ فبخلاف تصميمها الفريد، حجمها المتوسط والعملي سيشجع الكثيرات على اصطحابها في مختلف الطلعات والمناسبات؛ فهي من الأكسسوارات التي يمكن أن ترافقنا على مدار اليوم.

القفازات الطويلة صيحة تغزو منصات 2025

سيطرت موضة القفازات الطويلة على إطلالات النجمات مع بداية 2024، لتكمل معانا وتصبح من أبرز الأكسسوارات ذات الطابع الكلاسيكي والفيكتوري بتوقيع أشهر مصممي الأزياء في أسبوع لندن للموضة في 2025.

وارتكز اهتمام المصممين هذا العام على الأكسسوارات ذات الطابع الكلاسيكي والفيكتوري، فتكررت القفازات الطويلة في عروض كثيرة، ولكن هذا العام قُدمت من الشيفون الملون والمطرز، وجدنا لدى ماركة بورا أكسو Bora Aksu قفازات حمراء مزينة بالورود البارزة، لا تتردي في التأنق بها خلال سهرات نهاية العام؛ فلونها الاحتفالي سيغنيك عن اعتماد الفساتين الحمراء التي لا تجرئين على الظهور بها.

الأقراط الطويلة المرصعة سترتقي بإطلالتك

وضعت دور الأزياء العالمية خلاصة إبداعاتها في تصميم الأقراط؛ فقد تفننوا في تزيينها بالكريستالات التي نقلتها إلى مستوى آخر من فخامة وحولتها إلى قطع Statement ستكون الرفيقة المثالية لكل امرأة أنيقة في 2025، وقد تألقت عارضات ماركة إرديم Erdem بموديلات طويلة تلامس الكتفين مصممة على شكل ورود وأوراق شجر، وظفيها لإكمال إطلالة ناعمة بفستان سادة بلون باستيلي، واختاري الحقيبة والحذاء باللون الفضي الدارج.

البوت بالرقبة القصيرة سيحتل الصدارة في 2025

وتصدرت موضة البوت واسع الرقبة أبرز صيحات الموضة العالمية لـ 2025، وهذا ما شاهدناه بقوة في أسبوع لندن للموضة ليصبح ضمن أساسيات خزانتك هذا العام.

موضة البوت واسع الرقبة حققت شعبية كبيرة قبل أعوام قليلة، ها هي ذي قد عادت على منصات أسبوع لندن للموضة؛ فقد رصدناها لدى ماركة جيه دبليو أندرسون JW Anderson، حيث ظهرت بعض العارضات بالبوت الجملي المصمم برقبة قصيرة وواسعة ومزين بسحاب جانبي باللون الذهبي، ونتوقع من الآن أن نراه كثيراً في إطلالات الشارع؛ فهو من الستايلات الشبابية المبتكرة الكفيلة بمنحنا إطلالة على الموضة، وكعبه القصير سيجعله قطعة يومية لن تستغني عنها.