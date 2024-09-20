أوبرا دمنهور تحتفل بالمولد النبوي الشريف

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلين متتاليين بمناسبة المولد النبوي الشريف علي مسرح أوبرا دمنهور ،الحفل الأول تحييه فرقة الإنشاد الدينى فى الثامنة والنصف مساء يوم السبت 21 سبتمبر، والثاني تحييه فرقة الحاكي لسيرة الهادي مع الشيخ محمود الحديوي يوم الأحد 22 سبتمبر.

يتضمن برنامج حفل الانشاد الديني أعطر الإبتهالات والأناشيد الروحانية منها ولد الهدى و إنى أحب محمداً لحسام صقر ، المسك فاح، الليلة حلوة، صلوا على من ذكر الله والنبى غالي من الفلكلور المصرى، يا أيها النبى والنبي صلوا عليه من التراث الصوفى، ظهر الدين المؤيد لـ صبرى مدلل، يوم ميلادك يا نبينا لـ أحمد صدقى ، ما شممت الورد لـ عبد الله البياتى، التعطيرة لـ شيخ على محمود ، سلام على النبى لـ عبد المنعم الحريرى ، الشمعتين ومدد يا رسول الله لـ عبد العظيم عبد الحق، بحبك وبريدك لـ عباس الديب ، نور النبي هل علينا لـ محمد الكحلاوى ، ويختتم الحفل بأسماء الله الحسنى.

أما فرقة الحاكي لسيرة الهادي بقيادة الشيخ محمود الحديوي فهي تقدم عدد من القصائد التى تدور عن سيرة المصطفى وهجرته وحياته يوم الغار حمامة بطريقة السرد القصصي، حيث إن الشيخ محمود الحديوي احترف الإنشاد الديني، وأسس لنفسه لون مختلف عن جميع فرق الإنشاد