موعد ومكان حفل فرقة "طبلة الست" المقبل

تستعد فرقة طبلة الست، لإحياء حفل غنائي ضخم بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء، وأسعار التذاكر تتراوح بين 200، 250 جنيهًا.

ومن المقرر أن تقدم طبلة الست، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

معلومات عن فرقة طبلة الست

أسست سها محمد علي، فرقة طبلة الست، وتتكون من سيدات عدة تقوم بتقديم أغاني من الفلكلور والتراث المصري، بهدف نشر السعادة والفرح.

وتعمل فرقة طبلة الست على إحياء ونشر الأغاني الفلكلورية المصرية من جميع المحافظات داخل جمهورية مصر من صعيد والريف والسواحل والنوبة والواحات.

شروط دخول الحفلات فى الساقية: