وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية

أجرى الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء جولة تفقدية في صباح اليوم داخل مستشفي العريش العام، وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم خدمة طبية مرضية.

والتقى وكيل الوزارة، مع عدد من المرضى للاستفسار عن حالاتهم الصحية ومستوى الرعاية المقدمة لهم، مشددا على أهمية الاهتمام بجميع الخدمات الطبية ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى ومواطني المحافظة بشكل عام، مع التأكيد على سرعة مواكبة الحالات الطارئة.

كما اطمأن الدكتور بدر على تواجد الأطباء والطواقم الطبية في أماكنهم، وخاصة في قسم الاستقبال لضمان سرعة تلبية الحالات الطارئة، كذلك توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات بكميات كافية

جاء ذلك بتوجيهات وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، وبمتابعة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.