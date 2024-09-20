المصطافين يودعون شواطئ جمصة استعدادًا لبدء العام الدراسي

شهدت شواطئ مصيف جمصة، اليوم الجمعة، إقبالا ضعيفا من المواطنين فى اخر يوم قبل انطلاق العام الدراسى الجديد، بساعات معدودة، الذي يبدأ لأول مرة فى 21 سبتمبر وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

من جانبه، قال اللواء عادل برعش، رئيس مدينة جمصة، إن الإقبال على الشواطئ يتأثر بعدة عوامل منها الأعياد والمناسبات والإجازات الرسمية التى تشهد فيها الشواطئ إقبالا كبيرا قد تصل إلى نسبة إشغال 100%، فيما تقل تلك النسبة فى الأيام العادية لتتراوح من 60 إلى 80%، وتقل تدريجيا باقتراب العام الدراسى الجديد، لينتهي الموسم الصيفى فى منتصف سبتمر من كل عام.



وأوضح رئيس مدينة جمصة، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تمت متابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات وكنس الأتربة وإزالة الرمال وعمل مسح شامل للشوارع الرئيسية والفرعية للمدينه ومنطقة الشيخ زايد وتنظيف البيلاج والشاطى ومنطقة 15 مايو من خلال فريق العمل التنفيذى لرئاسة المدينة كما تم متابعة اعمال سيارات كسح مياة الصرف الصحى بتقسيم 15 مايو.

وأكد على أعمال رش المبيدات للمقاومة الأرضية للقضاء على الحشرات ببلاعات الصرف الصحى وصناديق القمامة، ومتابعة أعمال الزراعة والبساتين قام فريق عمل جهاز 15 مايو بتهذيب المساحات الخضراء وريها بالشوارع الرئيسية وزراعتها لتجميلها بالشكل اللائق برئاسة مدينه جمصه، كما تمت متابعة مواقف المواصلات لمتابعة انتظام العمل وبها الرقابة للالتزام خطوط السير والكارته المجمعة ومنع أى زيادة متوقعة فى وسائل المواصلات.