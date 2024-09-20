تراجع أعداد المصطافين مع انتهاء موسم الصيف وعودة المدارس بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، إقبالا محدودا على الشواطئ من المصطافين مع ساعات الصباح الأولى من اليوم وذلك تزامنًا مع نهاية الموسم الصيفي وانطلاق العام الدراسي الجديد غدا السبت في مدارس الجمهورية .

ورصدت بوابة الوفد الإلكترونية استقبال الشواطيء بمدينتي فايد و الإسماعيلية للمصطافين وهدوء حركة البحر تزامنا مع اعتدال نسبي في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة التي تشهدها الأجواء بالإسماعيلية .

وسجلت درجات الحرارة اليوم الجمعة العظمى 38 والصغرى 24 فيما بلغت نسبة الرطوبة 20 % مع رياح خفيفة بسرعة 8 كيلو في الساعة .

وشهدت حركة المرور بالطرق السريعة والميادين العامة هدوئا ملحوظا تزامنا مع استمرار إجازة نهاية الأسبوع، فيما تزايد التزاحم في مناطق الشواطيء والمتنزهات بمدينتي فايد والإسماعيلية.

ففي مدينة الإسماعيلية شهدت الشواطئ الممتدة على بحيرة التمساح وقناة السويس اقبالا اقل من المتوسط من المصطافين وسجلت حالة البحر وسطح المياه هدوءا واستقرارا.

وقالت مصادر مسؤولة، أن هناك تواجد مكثف لأجهزة الإنقاذ ومتابعة دقيقة لأي تغيرات طارئة على الطقس .وفي مدينة فايد شهدت شواطئ القرى السياحية والأندية بفايد وابو سلطان وفنارة اقبالا محدودا من المصطافين مع ساعات الصباح .

وعادة ما يفضل أهالي الإسماعيلية الاستمتاع بالشواطئ والمتنزهات في ساعات المساء تجنبا للتعرض لحرارة الشمس، وتشهد الأسواق التجارية بالإسماعيلية نشاطا ملحوظا في ساعات ما قبل غروب الشمس وتراجع حرارة الطقس.

وتنطلق الدراسة بمدارس محافظة الإسماعيلية ابتداءا من غدا السبت في عدد من المدارس العاملة بنظام الفترتين فيما تستقبل المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية والفنية طلاب الصفوف الأولى يوم الأحد. فيما تستقبل يوم الاثنين طلاب الصفوف الثانية ويتوالى استقبال الطلاب طبقا للصفوف الدراسية على مدار الأسبوع الأول من الدراسة .