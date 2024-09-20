الجمعة 20 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

أسعار تذاكر حفل علي الحجار في ساقية الصاوي

علي الحجار
علي الحجار

يحيي المطرب الكبير علي الحجار، حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية عبدالمنعم الصاوي، في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل، وتتراوح أسعار التذاكر بين 60، 360، 520 جنيها.

ومن المقرر أن يقدم الحجار، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح. 

 

مشروع 100 سنة غنا

وكانت نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ليلة لا تُنسى من الإبداع الفني، احتضن خلالها المسرح الكبير ثالث ليالي مشروع "١٠٠ سنة غنا"، بالتعاون مع النجم الكبير علي الحجار، الذي يكرم الرحلة الفنية للموسيقار بليغ حمدي، وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة لتقديم روائع وإبداعات رموز الموسيقى والغناء العربي.

وتحت لافتة كامل العدد، ووسط أجواء مفعمة بالتأمل والطرب، عاش الجمهور لحظات استثنائية مع أوبريت "أمل مصر"، الذي جاء كاحتفال غنائي استعراضي استثنائى، مُعد بإبداع الكاتب الصحفى أيمن الحكيم، وإخراج عصام السيد، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد فرج، وتصميم الاستعراضات الباهر من شيرين حجازي، كما أضافت الإضاءة التى صممها ياسر شعلان والديكور لمحمد الغرباوي مع الجرافيك من حسام أحمد، خلفية بصرية مذهلة للمشهد الفني.

بدأت الليلة بأغنية  ١٠٠ سنة غنا، بصوت على الحجار، الذى واصل إبداعة مع نخبة من الألحان الخالدة للموسيقار الراحل بليغ حمدى، منها " لى قد ما حبينا، لما انت ناوى ع السفر، يابو قلب دهب، طاير ياهوا، تخونوه، مابلاش، اللى بنى مصر، على رمش عيونها، أشرقت، أنا كل ما أقول التوبة، يا أرضنا". 

 وسجل النجمان محمد محيي ووائل الفشني بصوتيهما العذب حضورًا بارزًا، حيث أضافا رونقًا خاصًا للأعمال الخالدة، منها: "جرحتنى عيونه السودة، قالت، مولاى"، بينما تألق نجوم الأوبرا إيناس عز الدين، حنان عصام، وأحمد عبدالعزيز بأداء باهر لأغاني "حب إيه، على حسب وداد قلبى، ياسمرانى اللون، فى العلالى، عاشقة وغلبانة".

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