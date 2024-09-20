دياموند ابو عبود: عشقت بمصر من خلال افلام الابيض والاسود

أثناء تكريمها بمهرجان الغردقة لسينما الشباب..

عقد مهرجان الغردقة لسينما الشباب، ندوة صباح اليوم الجمعة، في إطار تكريم الفنانة اللبنانية دياموند ابو عبود ضمن فعاليات الدورة الثانية.، والتي تستمر حتى ٢٤ سبتمبر الجاري .



وحضر الندوة السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار مدير، والمخرجين هاني لاشين وعمر عبد العزيز والمنتج محمد العدل وعدد من السينمائيين والمهتمين بالفن السابع.

بدأت الندوة التي أدارها المخرج امير رمسيس عن فيلم "القضية 23 "، والذي قدمته في عام 2017، وحساسية القضية التي يتناولها، وكيف تعاملت مع موضوع الحرب اللبنانية وسط الجدل المثار دائما حول التفاصيلة.



وأكدت دياموند، أن مخرج ومؤلف الفيلم زياد الدويري عمل بعناية مع جويل توما على تفاصيل السيناريو ليخرج بهذا الشكل.



وقالت: "معنديش خوف من الأفكار التي يتم تناولها في أفلامي، وكل ما يهمني هو الدور المناسب، ومهم طبعاً لو يناقش العمل قضية سياسية أو قضية مثارة، ولكني في النهاية اختار الأنسب لي كممثلة".

وعن الضجة التي أثيرت في مصر حول فيلمها "أصحاب ولا اعز"، مشيرًا إلى إن هناك اعتراضات من البعض حول الفيلم الذي يمثل النسخة العربية من نفس العمل الذي تم تقديمه في 17 دولة، ولكن في مصر اتخذ الأمر شكل اكبر وأوسع نطاقا ربما لأن الفيلم مس أحد التابوهات عند الناس، ولكن الفيلم يقوم على هذه الفكرة، وهي أنه يمكن أن نخرج كل مشاكلنا ونضعها على الطاولة، ونناقشها بكل صراحة.



قالت أنها لم تتأثر نفسياً بالحدل جول "أصحاب ولا أعز"، مؤكدة أنه عمل جيد، وانها تحترم الفيلم وعملها به، ورأيها لا يتغير فيه، ومنى زكي قامت بدور جيد.



وعن علاقتها بمصر، ومدي إمكانية أن نراها على شاشة السينما في دور امرأة مصرية، قالت: "كنت عايشة بمصر وبحبها من قبل ما أزورها، والعلاقة بمصر بدأت من افلام الابيض والاسود"، لافتًا إلى أنها بعد زواجها من الفنان هاني عادل شعرت بأن عائلتها تمتد وتكبر مع أهلها في مصر.



وعن التمثيل باللهجة المصرية قالت اتمنى أن أقدم دور مصرية، وأنها تعمل على هذا وتسعى لإتقان اللهجة المصرية احتراما لأهلها، ولأن تكون الشخصية حقيقية على الشاشة.



وتحدثت دياموند عن علاقتها بالفن في بيروت حيث درست التمثيل والإخراج في كلية الفنون، وعملت ادوار عديدة في الدراما التلفزيونية والمسرح والسينما ، مشيرة إلى أنها تنطلق من نقطة الشغف بان تكون كل الناس من خلال التمثيل، واختارت هذه الحياة رغم الصعوبات وتعمل طول الوقت على تطوير نفسها

وعن المسرح في حياتها قالت إنه حاضرا دائما في عقلها، لانها ترى أنه عمل يقوم على الممثلين المتمكنين من ادواتهم في الاداء..

مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وفندق صن رايز جاردن بيتش وتعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتي 24 سبتمبر 2024 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ .