أسعار تذاكر حفل الأخرس في ساقية الصاوي

يستعد الفنان الأردني الأخرس، لاحياء حفلا غنائيا لأول مرة في ساقية عبدالمنعم الصاوي، في الثامنة مساء غدٍ، السبت، فى قاعة النهر، وسعر التذكرة 300 جنيه.

تفاصيل حفل الأخرس

ومن المقرر أن يقدم الأخرس، خلال الحفل مجموعة متنوعة من اجمل أغنياته التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

شروط دخول الحفلات في الساقية: