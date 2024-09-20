الجمعة 20 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

أسعار تذاكر حفل الأخرس في ساقية الصاوي

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد الفنان الأردني الأخرس، لاحياء حفلا غنائيا لأول مرة في ساقية عبدالمنعم الصاوي، في الثامنة مساء غدٍ، السبت، فى قاعة النهر، وسعر التذكرة 300 جنيه.

تفاصيل حفل الأخرس

ومن المقرر أن يقدم الأخرس، خلال الحفل مجموعة متنوعة من اجمل أغنياته التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

 

شروط دخول الحفلات في الساقية:

  • دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرة كاملة وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل وفى حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.
  • ممنوع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.
  • الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.
  • غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.
  • غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر

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