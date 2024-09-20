تفاصيل دوري المحترفين بنظامه الجديد لموسم 2024-2025

بدأت أندية دوري المحترفين والدرجة الثانية استعداداتها لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، وسط تغييرات كبيرة في نظام البطولة، كما كشف عنها الإعلامي عبدالناصر زيدان.

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نظام جديد لدوري المحترفين



أعلن زيدان عن تفاصيل النظام الجديد لدوري المحترفين، الذي سيضم 20 فريقًا، حيث ستُقام المباريات بنظام الدورين الكاملين، ما يعني أن كل فريق سيواجه الآخر مرتين خلال الموسم.

ويأتي هذا التعديل بعد اتباع نظام مختلف في الموسم المنصرم، والذي كان يقسم الفرق إلى مجموعتي صعود وهبوط بعد انتهاء الدور الأول.

صعود وهبوط الأندية



شهدت المسابقات تأهل فرق بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود إلى الدوري الممتاز، بينما هبطت فرق المقاولون العرب وبلدية المحلة والداخلية إلى دوري المحترفين.

ومن المقرر أن يتأهل في الموسم الجديد أول ثلاثة فرق في الترتيب إلى الدوري الممتاز، فيما تهبط الفرق الثلاثة الأخيرة إلى دوري الدرجة الثانية ب.

موعد انطلاق الدوري



أشار زيدان إلى أن الموعد المبدئي لانطلاق منافسات دوري المحترفين والقسم الثاني ب سيكون في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، حيث تنتظر الأندية المشاركة بدء المنافسات تحت النظام الجديد.

هذه التغييرات تأتي في إطار تطوير المسابقات المحلية، وتحديداً في دوري المحترفين الذي يشهد إعادة هيكلة من أجل تعزيز المنافسة وتحقيق توازن أكبر بين الأندية المشاركة.