رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام الاتفاق في دوري روشن

يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التشكيل المتوقع لفريق النصر الذي سيواجه الاتفاق اليوم في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

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المباراة التي ستقام على ملعب الأمير محمد بن فهد تحمل أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى النصر لمواصلة انتصاراته في البطولة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة النصر والاتفاق في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة. وسيتم نقل اللقاء عبر قناة *SSC1 HD*، ما يتيح للجماهير متابعة المواجهة المرتقبة.

التشكيل المتوقع للنصر

من المتوقع أن يدخل النصر المباراة بتشكيلة قوية تضم:

- حراسة المرمى: بينتو.

- خط الدفاع: علي لاجامي، سلطان الغنام، أليكس تيليس، سالم النجدي.

- خط الوسط: أيمن يحيى، الخبيري، أوتافيو.

- خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، تاليسكا.

يأمل جمهور النصر في أن يقود رونالدو ورفاقه الفريق لتحقيق انتصار مهم في هذه الجولة، خاصة مع الأداء المميز الذي يقدمه اللاعبون في المباريات السابقة.