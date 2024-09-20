النصر يتحدي الاتفاق في القيادة الأولى لـ بيولي بدوري روشن

يترقب عشاق كرة القدم السعودية مساء اليوم الجمعة مواجهة قوية بين النصر والاتفاق، والتي ستقام على استاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للموسم 2024-2025.

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ظهور أول لبيولي مع النصر

يشهد اللقاء الظهور الأول للمدير الفني الجديد لنادي النصر، الإيطالي ستيفانو بيولي، الذي تولى المسؤولية خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو.

يأمل جمهور "العالمي" أن يحقق بيولي بداية قوية مع الفريق ويقوده إلى الانتصار في هذه المواجهة الحاسمة.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تنقل مباراة النصر والاتفاق عبر شبكة قنوات "SSC"، الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، وسيتم بث المباراة تحديدًا على قناة "SSC HD1". سيعلق على المباراة كل من عيسى الحربين ومدحت شلبي، اللذين سيقدمان تغطية مميزة لجماهير الفريقين.

موعد مباراة النصر والاتفاق

تنطلق مباراة النصر والاتفاق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على استاد الأمير محمد بن فهد، معقل نادي الاتفاق.

تعد هذه المواجهة فرصة مهمة للفريقين لتعزيز مراكزهما في ترتيب الدوري، وسط توقعات بأن تشهد المباراة منافسة شديدة.