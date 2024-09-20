حديقة شجرة الدر بالمنصورة .. قيمة تاريخية افترسها الإهمال

تحولت لمواقع مهجورة..

حديقة شجرة الدر بالمنصورة، إحدى الحدائق التاريخية التي تعد متنفسا للمواطنين وخاصة في الأعياد والأجازات نظرا لاحتوائها على مسطحات خضراء كبيرة وتميزها بإطلالة ساحرة على نيل المنصورة ، وعلى الرغم من الأهمية الاستراتيجية للحديقة إلا أن محافظ الدقهلية الأسبق قرر إقامة محلات على جزء من الحديقة التي تبلغ مساحتها الحالية 9 أفدنة بإجمالي 38 ألف متر مربع ، وتم افتتاح المحلات فعليا في بداية عام 2022 ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن ورغم إنفاق ملايين الجنيهات على المحلات إلا أنها تحولت إلى مكان مهجور لعدم الإقبال عليها وعدم صلاحية الموقع مروريا نظرا للزحام الشديد في تلك المنطقة .

اقتطاع جزءء من الحديقة لإقامة المجلات بدون جدوى

استياء بين المواطنين بسبب اقتطاع جزء من الحديقة

حديقة شجرة الدر تتميز بالمسطحات الخضراء

مبالغ باهظة

وقد تم تأجير المحلات البالغة 50 محلا لبعض الشباب بمبالغ باهظة ، ثم تركوه وقدموا شكاوى ليتحول إلى مكان مهجور .

أكبر حديقة

وقد رفض أبناء المنصورة تبوير جزء من الحديقة التاريخية لإقامة محلات عليها ، حيث أن الحديقة تعتبر أكبر حديقة بمدينة المنصورة ، وفوجىء المواطنون بأعمال هدم بسور حديقة شجرة الدر العامة في عام 2021، لإقامة عدد من المحال بطول السور، الأمر الذي اعتبروه تعديا على الحديقة التاريخية تسبب في أزمة مرورية وتكدس تعاني منه منطقة المشاية التي تقع بها الحديقة .

خدمة الشباب

وكان محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق قد أكد خلال لقائه مع الصحفيين مؤخرا بأنه يتم دراسة إقامة مشاريع تخدم الشباب في محلات شجرة الدر وذلك ردا على سؤال حول عدم الاستفادة من المحلات حتى الآن رغم مرور أكثر من عامين ونصف على افتتاحها وإنفاق ملايين الجنيهات على هذه المحلات .

متطلبات العصر

يذكر بأن محافظة الدقهلية قد أكدت في بيان وقت إقامة المحلات على جزء من الحديقة بأن تنفيذ مشروع محلات سور حديقة شجرة الدر بالمنصورة يعد إضافة اقتصادية وتجارية وتنموية كبيرة تستهدف تطوير الحديقة بما يتلاءم مع متطلبات العصر، ولتقديم خدمة أفضل لروادها وزيادة موارد المحافظة، وخلق فرص عمل جديدة، والحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة المنصورة.

موقع الاستراتيجي

ويشار إلى أن حديقة شجرة الدر بالمنصورة تعتبر أكبر حدائقها العامة وأفضلها نظرا لموقعها الاستراتيجي على نيل المنصورة وفي منطقة المشاية السفلية بالمدينة ، وتتمتع الحديقة بالحكايات الأسطورية المصرية لكونها أرقي حدائق المنصورة ، حيث كانت تتميز بوجود كشك خاص بالموسيقى يأتي إليها كافة العائلات المصرية واليونانية والإيطالية للاستماع بجمال الحديقة وطبيعتها الخلابة.

والحديقة الحالية تم إنشاؤها في وقت حديث، أما حديقة شجر الدر الأصلية كانت تقع في موقع مباني جامعة المنصورة الحالي خلف مبني كلية الطب ، وفي عهد اللواء فخر الدين خالد محافظ الدقهلية الأسبق تم إنشاء المشاية السفلية وردم جزء كبير بالرمل من الحديقة بالرمل فأصبحت تسمي جزيرة.