الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

"الحضرة" تحيي ذكرى المولد النبوي في الأوبرا.. الليلة

الحضرة تحيي ذكرى
"الحضرة" تحيي ذكرى المولد النبوي في الأوبرا

تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، تقدم فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي ليلة روحانية في الثامنة مساء اليوم، الجمعة، على المسرح المكشوف، ضمن فعاليات الثقافة المصرية إحتفالا بالمناسبات الدينية المختلفة.
وتشدو فيها الفرقة بالعديد من الإبتهالات والأناشيد النبوية، منها: "قصة المولد، وأهل علينا أهل، رأيت ربي بعين قلبي، يا خير مولود بمكة، يا من يعشق نبينا، دع جمال الوجه يظهر، ناديت يا باهي الجمال، يا رسول الله هيا، أول كلامي بمدح، يا رسول الله شوقي، يا عروس الحضرة يا محمد، عذل العازلون فيك ولامو، مدد يا سيدة.

الحضرة 


جدير بالذكر أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى  تأسست عام 2015، بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح، وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية، وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف، الذين ينشدون مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من "محيي الدين بن عربي"، و"الحلاج"، و"ابن الفارض" وغيرهم، وقدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.

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