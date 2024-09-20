خطوات تسجيل تقليل الاغتراب 2024 بتنسيق المرحلة الثالثة

تقليل الاغتراب 2024.. انطلق موقع التنسيق الإلكتروني للسماح لطلاب المرحلة الثالثة والدبلومات الفنية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%).

ويأتى ذلك بداية من اليوم الجمعة الموافق 20/9/2024 حتى يوم الأحد الموافق 22/9/2024 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

خطوات التقديم على تقليل الاغتراب 2024



تتمثل خطوات التقديم على تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية 2024، في التالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- ثم اضغط على كلمة خدمات تنسيق الثانوية العامة أو تنسيق الدبلومات الفنية.

- ثم اختيار كلمة تقليل الاغتراب

- تحديد الشهادة الحاصل عليها.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بة والرقم السري.

- اختيار كلمة “قائمة جديدة”.

- اختيار الكلية أو المعهد الذي يريد الالتحاق به الطالب.

-ثم قم بطبع ورقة التحويل الخاصة بك.

رابط تقليل الاغتراب 2024



وفيما يخص رابط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2024 وللدبلومات الفنية، حيث يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط هنــــــــــــــــــــا.