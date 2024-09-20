طبيبة جلدية توضح أبرز المواد المفيدة والضارة للجلد

حددت الدكتورة نوريا ديانوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، المديرة التنفيذية لمركز بحوث "التغذية الصحية" المنتجات المفيدة للجلد والمنتجات الضارة.

ووفقا لها، يرتبط جفاف الجلد بعدة آليات، فمثلا تؤثر الغلوزة (Glycation)‏ سلبا في حالة الجلد، لذلك من الأفضل تقليل استهلاك وتجنب تناول منتجات محتوية على السكر المضاف، واستبدالها بالفواكه والفواكه المجففة. كما أن منتجات الحبوب الكاملة ذات مؤشر نسبة السكر في الدم تؤثر إيجابيا في التحكم بمستوى السكر في الدم، كما تضيف فيتامينات B1 وB6 إلى النظام الغذائي.

وتشير الطبيبة، إلى أنه من المهم ترطيب البشرة بانتظام، حيث تؤثر عوامل عديدة في هذه العملية، من بينها العمر، التعرض المستمر للأشعة فوق البنفسجية وطبعا أكوابورين (Aquaporin)‏-بروتينات غشائية تلعب دورا رئيسيا في ترطيب البشرة.

ويجب الامتناع عن استخدام مستحضرات محتوية على الكحول كما يجب أن يحتوى النظام الغذائي على أطعمة غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة الموجودة في الزيوت النباتية والمكسرات والأسماك.

وتنصح الطبيبة، بالإقلاع عن التدخين، وتناول أطعمة محتوية على فيتامينات A وC والفلافونويد والإيزوفلافونويد الموجودة بنسبة عالية في الخضروات والثمار.