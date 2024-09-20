دراسة دكتوراه تطالب بالاهتمام بالقضايا الاقتصادية الملامسة لحياة الناس

طالبت رسالة دكتوراه بالاهتمام بالقضايا والموضوعات الاقتصادية التي تُلامس حياة الناس بشكل مباشر مثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات العامة ( الكهرباء والمياه والمواصلات العامة) والبطالة، والضرائب وفوائد القروض حيث ارتفاع نسبة المقترضين في فلسطين، وموعد صرف الرواتب ونسبة الصرف، وحماية الأسواق الفلسطينية من الإغراق الإسرائيلي.

وناقش اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي والمحلل العسكري رسالة دكتوراه من إشراف دكتورة دينا فاروق أبوزيد عميد كلية الإعلام جامعة ٦ اكتوبر حول الصحافة الاقتصادية الفلسطينية.

وحصلت الإعلامية الفلسطينية ناريمان شقورة على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالتبادل مع الجامعات الأخرى وضمت لجنة الحكم والمناقشة من كلية الإعلام بجامعة عين شمس كل من الدكتورة فلورا اكرام مناقشا والدكتورة شيرين عمر مشرفا مشاركا.

وهدفت الدراسة التعرف على المعالجة الإعلامية للقضايا الاقتصادية في الصحف الإلكترونية الفلسطينية و اتجاهات الجمهور نحوها، وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي استخدمت منهج المسح الإعلامي بشقيه التحليلي والميداني، وقامت الباحثة بتحليل عينة من ثلاث صحف إلكترونية فلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، فلسطين) وقد بلغت فترة التحليل ستة أشهر بداية من (7/1/2023 وحتى 10/7/2023) بواقع 72 نشرة، وقد طبقت الدراسة الميدانية على عينة إلكترونية من الجمهور الفلسطيني، قوامها (407)مبحوثا، واعتمدت الدراسة على نظريتي "الأطر الإخبارية"، و"ثراء الوسيلة"، وطبقت الباحثة الدراسة باستخدام أدوات (استمارة تحليل المضمون، والاستبيان، والمقابلة غير المقننة)

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائجها أهمها: أولت الصحف الإلكترونية الفلسطينية في القضايا والموضوعات الاقتصادية التي تطرحها اهتماما كبيرا ب "أسواق المال" وتلاه " القطاع المصرفي"، ومن ثم موضوع " الحصار الاقتصادي وارتفاع الأسعار".

وجاء "التقرير الصحفي" في المرتبة الأولى بنسبة (52.12%)، تلاه "الخبر الصحفي" في المرتبة الثانية بنسبة (45.74%)، بينما في المرتبة الثالثة بنسبة ضعيفة "الحديث".

كما توصلت إلي الاهتمام بمتابعة القضايا الاقتصادية في الصحف الإلكترونية الفلسطينية بدرجة متوسطة بنسبة (52.1%).

واعتبر المبحوثون "سهولة الوصول" إلى القضايا الاقتصادية في صحف الدراسة هو السبب الرئيسي لمتباعتهم لها، ومن ثم رغبتهم في "اكتساب الثقافة والمعرفة" في الترتيب الثاني.

ومن نتائج الدراسة أيضا: وجود علاقة إرتباطية بين درجة متابعة المبحوثين للصحف الإلكترونية ودرجة الثقة بالقضايا الاقتصادية التي تتناولها موضوعات الصحف الإلكترونية.

كما توجد علاقة ارتباطية بين حجم تغطية الصحف الإلكترونية للقضايا الاقتصادية ومدى إستفادة المبحوثين من المعلومات التي تقدمها الصحف الإلكترونية عن القضايا الاقتصادية

وأوصت دراسة الدكتوراه بتخصيص ميزانية لاكتتاب خبراء اقتصاديين لشرح وتحليل القضايا الاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى لإرسال مراسلين وموفدين لنقل الأحداث الاقتصادية وتغطيتها، لتخفيف الاعتماد على المصادر الخارجية.

والاهتمام بالأشكال الصحفية ومراعاة التنوع وعدم الاكتفاء بالخبر والتقرير الصحفيَيْن فقط على حساب بقية الفنون.