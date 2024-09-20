عامل يطلق الرصاص على طالب بجرجا|تفاصيل

استقبل مستشفى جرجا العام، طالب في العقد الثاني من العمر يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، مصابًا بطلق ناري بالقدم اليمنى تعدى عليه عامل بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته في مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع مشاجرة طرفيها كل من : طرف أول "محمد . م . ع . م" 20 سنة طالب مصاباً بطلق ناري بالقدم اليمني وتم نقله لمستشفى جرجا العام وتحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، وطرف ثان "أحمد . ح . ع . ح" 37 عامل الطرفان مقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر لقي سائق توك توك في منتصف العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصرعه صدمته سيارة ملاكي حال عبوره الطريق وجرى ضبط السيارة وقائدها ونقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

وتلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفـي بدائرة المركز .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "فيصل . م . ع . س" 44 سنة عامل يقيم دائرة المركز بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالمدعو "عمر . ع . ا . ع" 25 سنة سائق توك توك يقيم دائرة المركز حال عبوره الطريق مما أدي لوفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفـي "محمد . ع . ا . ع" 31 سنة سائق يقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق وأضاف الأول بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ونفى الشبهة الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .