مواقيت رفع الأذان وموعد صلاة الجمعة في عدد من المدن اليوم

يتابع المسلمون اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر، مواقيت الصلاة بشكل عام وموعد صلاة الجمعة بشكل خاص، وحرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقرائها، ننشر موعد رفع أذان الظهر وموعد صلاة الجمعة، في عدد من المدن والمحافظات المصرية وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة الإلكتروني..

مواقيت الصلاة اليوم 20-9-2024

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر 5:15

موعد أذان الظهر 12:48

موعد أذان العصر 16: 4

موعد أذان المغرب 6:54

موعد أذان العشاء 8:12

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر 5:19

موعد أذان الظهر 12:54

موعد أذان العصر 4:22

موعد أذان المغرب 7:02

موعد أذان العشاء 8:18

مواقيت الصلاة في بورسعيد

موعد أذان الفجر 5:09

موعد أذان الظهر 12:44

موعد أذان العصر 4:12

موعد أذان المغرب 6:50

موعد أذان العشاء 8:09

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر 5:10

موعد أذان الظهر 12:44

موعد صلاة العصر 4:13

موعد أذان المغرب 6:50

موعد أذان العشاء 8:08

مواعيد الصلاة في العلمين

موعد أذان الفجر 5:23

وقت صلاة الظهر 12:58

موعد أذان العصر 4:26

وقت صلاة المغرب 7:04

وقت صلاة العشاء 8:22

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 5:05

وقت صلاة الظهر 12:36

موعد أذان العصر 4:04

وقت صلاة المغرب 6:42

وقت صلاة العشاء 7:58

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

موعد أذان الفجر 5:29

موعد أذان الظهر 1:04

موعد أذان العصر 33: 4

موعد أذان المغرب 7:11

موعد أذان العشاء 8:29

مواقيت الصلاة في نوبيع

موعد أذان الفجر 5:02

موعد أذان الظهر 12:35

موعد أذان العصر 03: 4

موعد أذان المغرب 6:41

موعد أذان العشاء 7:57

مواقيت الصلاة في رفح الجديدة

موعد أذان الفجر 5:02

موعد أذان الظهر 12:37

موعد أذان العصر 05: 4

موعد أذان المغرب 6:42

موعد أذان العشاء 8:01

مواقيت الصلاة في قنا

موعد أذان الفجر 5:13

موعد أذان الظهر 12:43

موعد أذان العصر 10: 4

موعد أذان المغرب 6:48

موعد أذان العشاء 8:03

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد أذان الفجر 5:14

موعد أذان الظهر 12:42

موعد أذان العصر 08: 4

موعد أذان المغرب 6:47

موعد أذان العشاء 8:00