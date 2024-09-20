حظك اليوم الجمعة| توقعات الأبراج المائية.. عدل وجهة نظرك

حظك اليوم.. يبحث الكثير من مواليد الأبراج المائية عن توقعاتها لليوم الجمعة 20 سبتمبر، إذ يعرف أصحابهم بأنهم حساسون ويتعاملون مع الأمور بالعاطفة ولديهم مشاعر جياشة، كما يستخدمون تجاربهم في الاستمرار في الإبداع والتقدم، كما يكسبون احترام الآخرين.

الأبراج المائية.. يبدأ برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، والثاني برج السرطان 21 يونيو إلى 22 يوليو، والثالث العقرب 21 أكتوبر إلى 21 نوفمبر.

حظك اليوم الأبراج المائية

توقعات الأبراج المائية

حظك اليوم.. توقعات برج السرطان الجمعة 20 سبتمبر

يمكن لحدث من نوع ما أن يتطرق إلى بعض القضايا المتقلبة جدًا يا برج السرطان، وقد يختلف الناس إلى حد أن يتحول الاجتماع إلى مباراة صراخ، ومن المحتمل أن يكون لديك آراء قوية حول هذا الأمر أيضًا، لكن لا تتدخل لن تتمكن من إيقاف الجدال، ولن يؤدي إلا إلى التوتر إذا استطعت، تجنب الانضمام إلى هذا الاجتماع تمامًا وفكر في الأمر، على الصعيد المهني، اتخاذ موقف أكثر مرونة سيسمح لك بدخول العديد من الأبواب التي كانت مغلقة من قبل، استمع للآخرين وكن على استعداد لتعديل وجهة نظرك، سيؤدي القيام بذلك إلى إتاحة فرص أكبر في جميع مجالات عملك.

حظك اليوم.. توقعات برج العقرب الجمعة 20 سبتمبر

إذا كنت تواجه صعوبة في الوصول إلى شريكك الرومانسي يا برج العقرب، فقد يكون من الجيد التوقف عن المحاولة، يمر صديقك بيوم عصيب وقد لا يكون أفضل صحبة في الواقع، يمكن لحبيبك أن يرى المكالمة منك على أنها مقاطعة غير مرحب بها ويكون قصيرًا، إن لم يكن وقحًا تمامًا إذا كنت تتحدث مع صديقك، اجعل الحديث مختصرًا وخطط للقاء معًا ولكن ليس اليوم.

حظك اليوم الأبراج المائية

حظك اليوم.. توقعات برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر

قد تنشأ مشاجرات بينك وبين أحد أشقائك أو جارك يا برج الحوت، وإن قدرتك على الالتزام مطلوبة بالتأكيد هنا وإذا لم تكن حذراً، فقد يتحول هذا إلى معركة إرادات وفي اللحظة التي يظهر فيها الخلاف، حاول التحدث عنه وتحويله إلى موقف مربح للجانبين وإلا فقد تقال أشياء لا ينبغي أن تقال، وقد تظل المشاعر مجروحة لفترة طويلة.