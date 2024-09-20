أحمد عيد عبدالملك: محمد عبدالمنعم عليه أن يتكيف باجواء فرنسا

تعجب أحمد عيد عبدالملك نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق من مسألة عدم وجود ظهير أيسر في منتخب مصر يكون بديلًا لأحمد فتوح ومحمد حمدي إن غاب أحدهما لأي ظرف.

وقال أحمد عيد في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية etc، بأن اللوائح المصرية لا تطبق، ويتسبب ذلك في أزمات كثيرة.

وتابع عيد، بأن محمد عبدالمنعم تم اكتشافه بالصدفة في منتخب مصر، وعليه أن يتكيف مع الأجواء في فرنسا، لأن مستوى المنافسة هناك مختلف تمامًا عن مصر.

وواصل عيد، بأن جوزيه جوميز سيلعب أمام الشرطة الكيني بالتشكيل الأساسي استعدادًا لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي.