تعديلات في كتاب العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي 2025

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتاب مادة العلوم المتكاملة المقررة على الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2024-2025 بعد إحداث عدة تعديلات.

وشملت التعديلات أجزاء بسيطة من المنهج كان المعلمين قد اكتشفوا وجود أخطاء بها، مثل نسبة الهيدروجين إلى الأكسجين في الماء.

ويشتمل كتاب مادة العلوم المتكاملة على محورين، هما: استدامة الحياة في النظم البيئية من منظور التكامل العلمي ويحتوي على أربعة فصول هي: النظام البيئي المائي، والغلاف الجوي، والتربة، ودور العلم في استدامة البيئة.

أما المحور الثاني في كتاب مادة العلوم المتكاملة يتحدث عن الطاقة والموارد الطبيعية، ويحتوي على أربعة فصول هي: الموارد البيئية، والطاقة المتجددة وغير المتجددة، وأنماط تدوير الموارد واستثمارها، ومستقبل الطاقة.

اطلع على كتاب مادة العلوم المتكاملة في الصف الأول الثانوي 2025 بعد التعديل من هنا.

معلومات عن العلوم المتكاملة في الصف الأول الثانوي

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدرجة الكلية لمادة العلوم المتكاملة بمجموع الأول الثانوى 60 درجة، على أن يكون النجاح من 30 درجة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتخصيص 5 حصص أسبوعية لمادة العلوم المتكاملة المطبقة على طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي 2024-2025.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجمالي ساعات الدراسة لمادة العلوم المتكاملة 129 ساعة لطلاب الصف الأول الثانوي.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مادة العلوم المتكاملة شبيهة بمادة العلوم في المرحلة الإعدادية، وتتضمن الكيمياء والفيزياء والأحياء.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بتدريس مادة العلوم المتكاملة لطلاب الصف الأول الثانوي بدءا من العام الدراسي 2024-2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن مادة العلوم المتكاملة تضم مجموعة من المعارف والمهارات والعلوم والمفاهيم المرتبطة بمواد الكيمياء والفيزياء والأحياء.

ونبهت وزارة التربية والتعليم إلى أن مادة العلوم المتكاملة تشبه مادة العلوم في المرحلة الإعدادية، وأنها تدرس من خلال معلم واحد متخصص في الأحياء أو الكيمياء أو الفيزياء.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان مادة العلوم المتكاملة في الصف الأول الثانوي يكون في ورقة واحدة وتوقيت واحد وأسئلة واحدة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن أسئلة امتحان مادة العلوم المتكاملة في الصف الأول الثانوي تتنوع حسب المنهج والمحتوى العلمى بحيث يشمل الامتحان جميع جزئيات المنهج الدراسي.

توزيع المواد الدراسية في الصف الأول الثانوي 2025

وتضم مواد الصف الأول الثانوي: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق.

كما تضم المواد غير المضافة للمجموع في الصف الأول الثانوي (التربية الدينية، اللغة الأجنبية الثانية)، وهي مواد نجاح ورسوب.