وصلوا لمرحلة اللاوعي.. نشأت الديهي يهاجم أعضاء جماعة الإخوان (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن جماعة الإخوان وصلت لمرحلة الإنشطار والإنكسار ولديهم لخبطة ولا يعرفون ما يريدون"، متابعا: "أبواق الإخوان الإعلامية التي تعمل حاليا مرتزقة بيشتغلوا علشان ياكلوا عيش".

وأضاف نشأت الديهي، خلال حواره ببرنامج “خلاصة الكلام” عبر فضائية "النهار"، أعضاء جماعة الإخوان وصلوا لمرحلة اللاوعي، معقبا: "مش عارفين هما عايزين إيه حاليا".

وتابع نشأت الديهي: "معتز مطر ومحمد ناصر مرتزقة بياكلوا عيش"، مضيفا: "جو شو واخد طريق آخر وهو طريق السخرية، ومبزعلش من اللي بيعمله لأنه كداب وبيقطع من كلامي عشان يضحك الناس".



علق الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على مستقبل مصر، قائلا: "اللي بيقرأ تاريخ بيقدر يفسر اللحظة الراهنة، وبقدر أفسر اللي بيحصل قدامي لأن كل شيء تكرر قبل ذلك بشكل أو بآخر، وتستطيع استشراف المستقبل من خلال قراءة التاريخ بشكل صحيح".



اقتصاد مصر هيبقى ضخم جدا سنة 2075



وأضاف نشأت الديهي، خلال برنامجه “بالورقة والقلم” عبر فضائية "النهار": "كل الدراسات تقول إن مصر ستصبح من أهم 10 اقتصاديات في العالم، خلال الفترة من 2050 حتى 2075، وسيكون اقتصاد مصر ضخم جدا، وهذا الكلام مبني على إحصائيات ومعادلات"، معقبا: "اقتصاد مصر هيبقى ضخم جدا سنة 2075".

وتابع نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،: "من خلال المنظور الخاص بي أنا متفائل جدا بمستقبل مصر رغم كل ما يدور ويتراكم من أزمات".