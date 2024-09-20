حلمي طولان يكشف كواليس فشل توليه تدريب الإسماعيلي

تحدث حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق، عن كواليس فشل تدريبه النادي الإسماعيلي بالموسم الجديد خلفا للراحل إيهاب جلال.

وقال حلمي طولان في تصريحاته لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية etc: "نصر أبو الحسن ومحسن عبد المسيح وعلي أبو جريشة تحدثوا معي وعرضوا ظروف نادي الإسماعيلي أمامي سواء مشاكل وأزمات القيد وعدد اللاعبين المتواجدين في الفريق".

وتابع: "لم اعتذر عن قيادة الإسماعيلي بل تحدثت مع رئيس الإسماعيلي وقولت له ضع يدك في يدي لأن المهمة صعبة للغاية بل مستحيلة، وهو قبل التحدي، وكنت على أتم الاستعداد لقبول المهمة".

وأكمل: "الناس الذين تفاوضوا معي في الإسماعيلي "قليلة الذوق" ومن المستحيل أن أدرب الإسماعيلي في وجود المجموعة الحالية".

وواصل: "كذب وافترى ما تردد بإني طلبت الحصول على ٣ مليون جنيه مقدم تعاقد، هناك انقسام في المجلس، والغالبية كان تريد قدومي".

وختم: "نصر أبو الحسن وأمين الصندوق هما الذين ابعدوني عن الإسماعيلي، ورئيس النادي يرغب في تعيين مارك فوتا".