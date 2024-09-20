ثروت سويلم يتحدث عن فكرة تشفير الدوري المصري

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة أن تصريحاته عن تشفير مسابقة الدوري الممتاز في المواسم المقبلة تم تفسيرها بشكل خاطئ من جانب البعض

وقال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" طرحت فكرة تشفير الدوري الممتاز في المواسم المقبلة ولم أطالب بضرورة تنفيذها وكان مجرد رأي شخصي فقط ".



وأضاف سويلم :" كل شيء وارد بشأن بطولة كأس مصر المقبلة ولم يتم تحديد الشكل الذي ستظهر بالمسابقة في الفترة المقبلة".