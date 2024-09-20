الدقهلية تتابع نقاط تجميع قش الأرز وتعظيم الاستفادة منه حفاظا على البيئة

استقبل الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد بوزارة الزراعة، والدكتورة شرين رضا مساعد وزيرة البيئة ورئيس الإدارة المركزية بوزارة البيئة، والدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة للمرور على نقاط تجميع قش الأرز لمتابعة عملية تدويره، منها موقع التجميع بقرية الوحدة العربية مركز السنبلاوين وعدد من المواقع ، حيث تم متابعة عملية تجميع وقص القش وإعادة كبسة وتجهيزه لاستخدامه اعلاف للمواشي .



جاء ذلك بحضور المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية ، والدكتور عماد النجار مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة ،

والدكتور ماجد السيد وكيل وزارة البيئة ، والمهندس صلاح عز مدير عام شئون البيئة بجهاز شئون البيئة إقليم شرق ، والمهندس زكريا عبد المنعم مدير المكتب الفني بمديرية الزراعة والمهندس شعبان محسوب مدير إدارة السنبلاوين الزراعية .



وأوضح العدل، أن الهدف من نقاط تجميع قش الأرز هو تعظيم الاستفادة من قش الأرز وعدم حرقه حفاظا علي البيئة للحد من الملوثات البيئية والتصدي لنوبات تلوث الهواء.



وأشار نائب المحافظ، إلي أن الدقهليه تتميز بزراعة الأرز وبجودة قش الأرز الذي يستخدم في العديد من الصناعات مثل صناعة الأخشاب واعلاف المواشي، لافتاً إلي أنه جاري إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بقلابشو علي مساحة 30 فدان كحل جذري للقضاء علي ظاهرة حرق قش الأرز بهدف تحقيق المصلحه العامة للدولة واقصي استفادة مادية للمزارعين تحقق الهدف الأسمى نحو الحفاظ علي البيئة والقضاء نهائياً علي تلك الظاهرة .



وأشاد نائب المحافظ، بالتنسيق التام بين الزراعة وشئون البيئة بالمحافظة وجهاز شئون البيئة والاستجابة الفورية لأى حالات حرق فردية والتعامل معها.



ومن جانبها اشادة مساعد وزيرة البيئة، بمجهود محافظة الدقهلية في عملية تدوير قش الأرز ووعى المزارعين والتي تصل الى مليون طن.



ومن جهته ناشد رئيس قطاع الارشاد بوزارة الزراعة، بضرورة تكثيف الحملات الارشادية خلال هذه الفترة وعدم حرق كعوب قش الأرز او بواقى التجميع حيث تلاحظ أن معظم الحرق يكون كعوب القش .