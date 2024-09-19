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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أزمة في الأهلي بسبب على معلول.. تفاصيل

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الإعلامي محمد شبانة، بأن الأهلي سيقوم بقيد علي معلول في يناير، وهو ما يضع الأهلي في موقف صعب بالنسبة لعدد اللاعبين الأجانب.

وتابع شبانة في برنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية etc: "معلول سيتم قيده في يناير هذا أمر مؤكد، هل الأهلي حينها سيقوم بإعارة يحيى عطية الله؟!".

وتابع: "غير منطقي أن يكون هناك ٢ لاعبين أجانب في مركز واحد خاصة لو هذا المركز هو الظهير الأيسر".

وواصل: "الأقرب إعارة يحيى عطية الله، لأن ليس منطقي رحيل أشرف داري الذي جاء لخلافة محمد عبدالمنعم،  كما يعتمد كولر على رضا سليم وبيرسي تاو".

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