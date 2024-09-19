دراسة تكشف مصدر كوفيد 19 من سوق في ووهان

تحدثت دراسة حول مصدر فيروس «كورونا»، نشرت الخميس، وكشفت عناصر جديدة تعزز فرضية انتقال العدوى إلى البشر عن طريق حيوانات مصابة كانت في سوق في ووهان (الصين) نهاية عام 2019.

بعد 5 سنوات تقريباً على ظهوره، لم يتمكن المجتمع العلمي الدولي بعد من تحديد مصدر فيروس «كورونا» المسبب لوباء «كوفيد 19» بشكل مؤكد.

تسرب من مختبر في المدينة

تم اكتشاف أولى حالات «كوفيد» نهاية عام 2019 في ووهان، وبالتالي هناك نظريتان متناقضتان: تسرب من مختبر في المدينة حيث تمت دراسة الفيروسات ذات الصلة، أو إصابة حيوان وسيط نقل العدوى إلى الأشخاص الذين يترددون على السوق المحلية. ويرجح المجتمع العلمي الفرضية الثانية.

وتعتمد الدراسة، التي نشرت الخميس في مجلة «سيل»، على تحليل أكثر من 800 عينة تم جمعها في هذه السوق التي تباع فيها أنواع مختلفة من الحيوانات البرية.

جمعت العينات في يناير (كانون الثاني) 2020 بعد إغلاق السوق من على أسطح وأكشاك مختلفة فيها، بما في ذلك تلك التي تبيع الحيوانات البرية، وكذلك من شبكة الصرف الصحي.

مع هذا النوع من البيانات التي وضعها علماء صينيون في تصرف الباحثين، «لا يمكننا أن نؤكد بشكل قاطع ما إذا كانت الحيوانات (الموجودة في السوق) مصابة أم لا» كما تقول فلورانس ديبار، الباحثة في المركز الوطني للأبحاث العلمية والمؤلفة المشاركة للدراسة.

وجود حيوانات برية في هذه السوق

وصرّحت: «إن دراستنا تسمح بتأكيد بوجود حيوانات برية في هذه السوق نهاية عام 2019، وخصوصاً أنواعاً مثل كلاب الراكون أو الزباد. وكانت هذه الحيوانات في القسم الجنوبي الغربي من السوق، الذي هو أيضاً المنطقة التي تم فيها اكتشاف كثير من فيروسات (SARS-CoV-2) المسؤولة عن (كوفيد 19)».

وتم نفي وجود هذه الأنواع من الحيوانات في السوق، وتم تحديدها على أنها مضيفات وسيطة محتملة للفيروس بين الخفافيش والبشر، ولم يتم الكشف حتى الآن سوى عن أدلة فوتوغرافية ونتائج دراسة تصف الحيوانات التي تباع في ووهان.

في إطار الدراسة، ثبت تلوث «عربات لنقل الحيوانات وقفص واحد وحاوية قمامة وآلة لإزالة الشعر والريش من أحد أكشاك الحياة البرية» بفيروس «SARS-CoV-2» وكان هناك في هذه العينات «حمض نووي من أنواع الثدييات البرية أكثر من البشر».

تم اكتشاف حمض ريبي نووي لحياة برية في عينات إيجابية من هذا الموقع، بما في ذلك من أنواع مثل قطط الزباد وفئران الخيزران وكلاب الراكون.

ويوضح واضعو الدراسة أن «هذه البيانات تشير إما إلى أن الحيوانات التي كانت موجودة في هذا الكشك أفرزت فيروس (SARS-CoV-2) الذي عثر على آثاره على الآلات المستخدمة للحيوانات أو أن إصابات بشرية مبكرة بـ(كوفيد 19) لم يبلغ عنها، نقلت الفيروس في نفس الموقع الذي تم اكتشاف الحيوانات فيه».

ويشير عنصر آخر إلى أن السوق نقطة انطلاق لانتشار الفيروس.

وأثبتت الدراسة أن «السلف المشترك الأحدث (MRCA)» لـ«SARS-CoV-2» الموجود في عينات السوق، أي السلالة الأصلية، «مطابق وراثياً» للسلف المشترك الأحدث للوباء كله.

وقالت ديبار: «هذا يعني أن التنوع المبكر للفيروس موجود في السوق، كما نتوقع أن نرى ما إذا كان هذا هو مكان ظهوره».

أكشاك بيع الحيوانات البرية

من جهته، أعلن جيمس وود، عالم الأوبئة في جامعة كامبريدج، أن هذه الدراسة الجديدة «تقدم أدلة دامغة تثبت أن أكشاك بيع الحيوانات البرية في السوق كانت بؤرة لظهور جائحة (كوفيد 19)».

وعدّ أن «هذه الدراسة مهمة»، لأنه على الرغم من الجهود «على المستوى العالمي لتعزيز السلامة البيولوجية في المختبرات لم يتم الإقدام على أي خطوة أو اتخذت خطوات محدودة للحد من تجارة الحيوانات البرية والكائنات الحية، أو فقدان التنوع البيولوجي أو التغيرات في استخدام الأراضي، وهي المحركات الحقيقية المحتملة لتفشي الأوبئة في الماضي وفي المستقبل».