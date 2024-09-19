حركة المجاهدين الفلسطينية: خطاب حسن نصر الله إصرار وتحدي للكيان

ثمنت حركة المجاهدين الفلسطينية، ما جاء في خطاب حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله، والذي أكد فيه الموقف الثابت والأصيل من نصرة الشعب الفلسطيني رغم العدوان والتآمر والخذلان وعظيم التضحيا، وهو رسالة إصرار وتحدي للكيان الصهيوني الذي عجز وفشل أمام اصرار وصلابة موقف حزب الله في إعادة المستوطنين الغاصبين للشمال.

نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم

وأشادت حركة المجاهدين الفلسطينية في بيانها، بتضحيات وجهاد المجاهدين في حزب الله اللبناني والذين يدفعون من دمهم الطاهر ثمن موقفهم المشرف من نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم والذي ترتكب حكومة الكيان الفاشية بحقه أبشع جرائم الإبادة الجماعية.

وأشارت الحركة، إلى أن هذا الخطاب جاء الهام من نصرالله ليحمل رسالة عهد ووفاء لشعبنا الفلسطيني الصابر والمضي بنصرته بالرغم من عظيم التضحيات، ورسالة إصرار وتحدي للكيان الصهيوني الذي عجز وفشل أمام اصرار وصلابة موقف حزب الله في إعادة المستوطنين الغاصبين للشمال.

الشعب اللبناني الشقيق ومقاومته الأبية

نؤكد دوما وقوفنا إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق ومقاومته الأبية ، وأن دماءهم الزكية ستكون مع دماء مجاهدي شعبنا والأمة لعنة تلاحق الكيان الصهيوني النازي حتى تجتثه ، وسترسم طريق النصر والعزة للأمة بأسرها .

نحن على ثقة بقدرة المقاومة اللبنانية والإخوة في حزب الله على تجاوز المحن والصعاب، و باستمرار جبهة الاسناد والنصرة لشعبنا من كافة أطراف محور المقاومة مهما بلغ التآمر والعدوان، وواثقون بأن العدو سيدفع الحساب باهظاً على جرائمه البشعة بحق شعبنا وأمتنا.

ندعو جماهير أمتنا وقواها الحية للتوحد والاصطفاف في معركة الأمة مع الكيان الصهيوني المدعوم التحالف الأمريكي الغربي فلن يرتدع أعداؤنا إلا بالوحدة والمقاومة ..