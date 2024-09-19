نجوم السينما وصناعها يتألقون على الريد كاربت بمهرجان الغردقة

استقبل مهرجان الغردقة لسينما الشباب ضيوف دورته الثانية من نجوم وصناع السينما على الريد كاربت وذلك في أجواء احتفالية وسط حضور لافت من ضيوف الغردقة المصريين والاجانب.



وكان من بين النجوم الذين تألقوا في حفل افتتاح المهرجان ، الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود، الفنانين مصطفى خاطر، وأحمد فتحي، ومصطفي ابو سريع وأحمد وفيق وصبري فواز، وامير شاهين، والمخرجين هاني لاشين وعمر عبد العزيز و ساندرا نشأت ، وامير رمسيس والمنتجين هشام عبد الخالق ومحمد العدل ودكتور عاطف عبد اللطيف.



يذكر أن الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب تستمر حتي 24 سبتمبر الجاري، وتشهد منافسة بين 47 فيلما على جوائز مسابقاته الأربعة.



يعقد مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وفندق صن رايز جاردن بيتش وتعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتي 24 سبتمبر 2024 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ .