إنطلاق التصفيات النهائية في تنس الطاولة بمركز قفط

نظمت إدارة شباب قفط جنوب محافظة قنا، اليوم الخميس الموافق١٩ سبتمبر ٢٠٢٤، مسابقة دورى تنس طاولة ضمن خطة النشاط المشترك بالإدارة والمنفذة بمركز شباب الشيخية، وذلك بمشاركة مركز شباب البراهمة النموذجي ومركز شباب العدوه والحمره ومركز شباب بئر عنبر المرحلة العمرية من ١٥ الي ٢٥ عام.

من جهته أكد محمد عبدالرحيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية الرياضة ودورها في تنمية مهارات الشباب وإكتشاف المواهب وتسليط الضوء عليها.

و أشار حسين شوقي مدير الإدارة علي شغل اوقات الفراغ للشباب وثقلهم من خلال المنافسات الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة وتم فوز ٣ شباب، وذلك لتصعيدهم علي مستوي المحافظة في التصفيات النهائية يوم ٢٦ سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وخالد عبدالحليم محافظ قنا و محمد عبدالرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب والرياضه بقنا وحسين شوقي عبدالراضي مدير إدارة شباب قفط.

عقب تدشينها رسميا .. محافظ قنا ونائبه يتابعان فعاليات اليوم الأول من مبادرة "بداية جديدة "

تابع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، تنفيذ أولى فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"، في يومها الأول بنطاق المحافظة، وذلك عقب تدشين الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لها من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة .

حيث نفذت مديرية الاوقاف عدد من الأنشطة والفعاليات بقرية الصياد التابعة للوحدة القروية بالرحمانية بمركز نجع حمادى ، كما نظمت مديرية الصحة قافلة طبية بالقرية وتم توقيع الكشف المجانى على 409حالة بمختلف التخصصات الطبية، فيما نظمت مديرية التموين قافلة بيع مواد غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ، فضلا عن فحص عدد 80 بطاقة تموينية متوقفه، و نظمت مديرية الطب البيطرى قافلة بيطرية توعويه وعلاجية مجانية.

فيما نظمت مديرية القوى العاملة وفرع المجلس القومي للمرأة سلسلة ندوات توعوية وتثقيفية عن المشروعات الصغيرة وفرص العمل والخدمات التى يقدمها مكتب العمل، كما قام جهاز تنمية المشروعات الوطنية التابع للقوات المسلحة بتجهيز قافلة بيع مواد غذائية ومجمدات بأسعار مخفضة.