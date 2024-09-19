التعليم العالي: 100 جامعة مصرية في مختلف المسارات

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود 100 جامعة في مختلف المسارات التعليمية: الحكومية، والأهلية، والخاصة، والتكنولوجية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى الجهود غير المسبوقة التي شهدتها المنظومة التعليمية في الجامعات بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية.

ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن الجامعات المصرية بمختلف أنواعها تتضمن نحو 3.5 مليون طالب على مستوى الجمهورية.

رؤية التعليم العالي لتطوير جامعات الأقاليم

ولفت وزير التعليم العالي إلى وجود رؤية شاملة لأقاليم مصر السبعة، وما تحتاجه من جامعات وبرامج ومشروعات تعليمية، مؤكدا صياغة هذه الرؤية في خريطة تعليمية توضح الاحتياجات والرؤى المستقبلية في مختلف قطاعات التعليم.

ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مضاعفة عدد الوافدين في مصر ليصل إلى نحو 150 ألف طالب يدرسون في الجامعات المصرية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تستهدف زيادة عدد الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية إلى 500 ألف.

ونبه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن الوزارة تستهدف رفع معدلات الالتحاق بالتعليم العالي لتصل إلى 37 في المائة، وهو ما يعزز من توفير بيئة ملائمة للاستثمار في التعليم بمصر.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الاستثمار في التعليم، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تعزز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية تحقيق شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تهدف إلى تطوير شامل في المنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها.

وشدد وزير التعليم العالي على أن هذه الجهود تسهم في تحويل رؤية القيادة السياسية إلى واقع ملموس، وإحداث نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي.

ونبه وزير التعليم العالي بأهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي؛ لتقديم برامج تعليمية متميزة في الجامعات تلبي احتياجات السوق بمختلف أشكاله.

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الحرص على توقيع شراكات مع المؤسسات التعليمية الرائدة لتوفير فرص تعليم عالمية لجميع أبناء مصر.

