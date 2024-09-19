انتهاء أعمال البعثة الدبلوماسية بمنطقة الإحساء شرق المملكة السعودية بعد يومان من العمل

انتهت قبل قليل أعمال البعثه الدبلوماسيه الي منطقه الاحساء شرق المملكه والتي استمرّت علي مدار يومين 18 و19 سبتمبر .

وصرح علي عويس رئيس الجاليه بان السفارة تأتي في إطار الجهود التي يقوم بها السفير طارق المليجي القنصل العام لجمهوريه مصر العربيه بالرياض في سياسه الوصول إلي كل مغترب بالمملكه اي ان كان مكانه ومساعدته وذلك لتطبيق تعليمات القيادة السياسيه .

وصرح عويس بان البعثه الدبلوماسيه والتي رأسها القنصل نور الدين استقبلت مئات المعاملات من المواطنين وقامت بها بكل سهوله ويسر مابين اصدار جواز سفر ووثائق سفر وتحديد بطاقه الرقم القومي وعمل فيش وتشبيه وعمل توكيل عام وخاص وايضاً تصديقات .

واشاد عويس بالتفاعل الاخوي بين معالي القنصل نور الدين البنا رئيس البعثه وبين اخوته واهلهم ابناء الجاليه كان ودودا مبتسما طوال استقباله للمواطنين .

وافاد عويس ايضا بان القنصل نور الدين البنا التقي اثناء زيارته للأحساء بالقيادات التنفيذيه بالمنطقه وايضا برموز من شيوخ العائلات من اهل الاحساء الكرام ذلك في إطار الاخوة المشتركه بين الشعبين السعودي والمصري

وحرص القنصل نور الدين ألبنا اثناء زيارته للأحساء علي الوقوف علي كل العقبات التي تواجه ابناء الجاليه والعمل علي حلها مستقبلا .

وفي النهايه شكر عويس جميع افراد البعثه علي كل ماقدموه خلال يومين بالمنطقه.